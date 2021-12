Biden und Putin treffen sich zu Video-Gipfel

US-Präsident Joe Biden und sein russischer Amtskollege Wladimir Putin werden am Dienstag einen Video-Gipfel über Sicherheitsfragen abhalten. Das bestätigten am Samstag sowohl das W§eiße Haus in Washington als auch der Kreml in Moskau. Bei dem Online-Gespräch werde es neben bilateralen Angelegenheiten um eine breite Palette von Themen gehen, hieß es, unter anderem um die Situation in der Ukraine sowie die Entwicklung in Afghanistan.

Washington/Kiew/Moskau. Biden hatte Putin am Freitag vor einem militärischen Eingreifen in der Ukraine gewarnt und neue Initiativen zum Schutz des osteuropäischen Landes angekündigt." US-Außenminister Antony Blinken war in der zurückliegenden Woche mit den Worten zitiert worden, es gebe Beweise dafür, dass Russland Pläne für "bedeutende aggressive Schritte gegen die Ukraine" erstellt habe.

Nach bisher weder konkret dokumentierten noch dementierten Angaben hat Russland in Gebieten unweit der Grenze zur Ukraine in großem Maße Truppen zusammengezogen. Russland hatte 2014 nach dem gewaltsamen Sturz des gewählten russlandfreundlichen Präsidenten Viktor Janukowitsch die ukrainische Schwarzmeer-Halbinsel Krim 2014 annektiert. Im Osten des Landes kämpfen seither von Moskau unterstützte Rebellen gegen die prowestliche Regierung in Kiew.