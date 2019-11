Auto schob Lkw über 20 Meter hohe Autobahnbrücke - Video

Der Unfall passierte am 13. November im Süden Laibachs. Ein 41-jähriger Slowene hatte die Kontrolle über seinen Wagen verloren und krachte mit hoher Geschwindigkeit in einen entgegenkommenden Lkw. Der Lastwagen kam ins Schleudern, durchbrach das Brückengeländer und fiel 20 Meter in die Tiefe - binnen Sekunden. Für den 53-jährigen Lkw-Lenker aus Ungarn kam jede Hilfe zu spät, er starb noch an der Unfallstelle.

Die Polizei will mit dem Video aufrütteln und daran erinnern, wie schnell es zu schweren Unfällen kommen kann.

