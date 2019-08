Video: Baby als "VIP"-Gast im neuseeländischen Parlament

Im Sitz der Volksvertretung in Neuseeland waren am Mittwoch alle Augen auf den kleinsten Mann gerichtet. "Normalerweise wird der Sprecherstuhl nur von leitenden Beamten benutzt, aber heute hat ein VIP den Stuhl mit mir besetzt", twitterte Parlamentspräsident Trevor Mallard.

Zur Erklärung: Mallard war kurzerhand als Babysitter für den Säugling des Abgeordneten Tamati Coffey eingesprungen. Während er den Kleinen mit dem Fläschchen fütterte und in seinen Armen wog, führte er als Vorsitz durch eine aktuelle Debatte.

A photo of the Speaker of New Zealand's Parliament feeding a legislator's baby while carrying out his duties has been shared all over the world. pic.twitter.com/G8MvuuAOkb — SBS News (@SBSNews) 22. August 2019

Mallard bekundete damit seine Freude mit seinem Kollegen und dessen Partner Tim. Eine Leihmutter hatte dem Paar das Elternglück beschert.

In den sozialen Medien wird die Aktion des hochrangigen Politikers gefeiert. Auch andere Parlamentsmitglieder waren begeistert. Gareth Hughes, Abgeordneter der Grünen, postete ein Foto von Mallard, auf dem er das Baby hochhält und anlächelt. "Schön, ein Baby im Haus zu haben, und was für ein schönes noch dazu", twitterte Hughes.

Lovely to have a baby in the House, and what a beautiful one @tamaticoffey pic.twitter.com/EP6iP9eQES — Gareth Hughes (@GarethMP) 21. August 2019

Stillende Mütter im Parlament

Auch in Australien sind Babys im Parlament willkommene Gäste. 2017 hat die Politikerin Larissa Waters ihr Kind am Arbeitsplatz gestillt. Für sie war das ein persönlicher Meilenstein, hatte sie doch im Jahr zuvor einen Antrag zur Änderung der Hausordnung im australischen Parlament eingebracht. Diese sah eine Ausweitung der Rechte von Vätern und Müttern im Umgang mit ihren Kindern im Parlament vor.

Noch vor zehn Jahren hatte das im australischen Parlament große Aufregung ausgelöst. Damals war eine Senatorin der Grünen Partei, Sarah Hanson-Young, aus dem Saal verwiesen worden, weil sie ihren elf Monate alten Sohn gestillt hatte.

So proud that my daughter Alia is the first baby to be breastfed in the federal Parliament! We need more #women & parents in Parli #auspol pic.twitter.com/w34nxWxG0y — Larissa Waters (@larissawaters) 9. Mai 2017