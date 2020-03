Prag schließt Grenzen zu Österreich

PRAG. Die tschechische Regierung schließt wegen der Coronavirus-Krise ihre Grenzen für Reisende aus 15 "Risiko"-Ländern, darunter Österreich. Regierungschef Andrej Babis rief am Donnerstag einen 30-tägigen Notstand aus und kündigte den Einreisebann unter anderem für Reisende aus Deutschland, Frankreich, Italien und Großbritannien an. "Wir haben auch tschechischen Staatsbürgern verboten, (...) in diese Risikogebiete zu reisen", sagte der Regierungschef.

Babis kündigte zudem ein Verbot für Veranstaltungen und Zusammenkünfte mit mehr als 30 Menschen an. Restaurants werden zwischen 20 und 6 Uhr früh geschlossen.

Auch die Slowakei verhängte am Donnerstag Einreiseverbote. Diese betreffen alle Ausländer mit Ausnahme von Polen.

Dänemark warnt vor Tirol-Reisen

Auf der Liste jener Länder, in die die dänische Regierung von sämtlichen Reisen abrät, zählt nun auch Österreich, speziell das Bundesland Tirol.

Mehrere Länder schließen Schulen

Dänemark schließt aus Sorge vor einer weiteren Ausbreitung des Coronavirus ab Montag für zwei Wochen alle öffentlichen Schulen und Kindertagesstätten. Alle Schüler und Studenten werden nach Hause geschickt, dasselbe gilt für nicht zwingend benötigte Mitarbeiter im öffentlichen Sektor.

Auch Norwegen gab am Donnerstag die Schließung aller Schulen, Universitäten und Kindegärten bekannt. Unklar blieb vorerst, wie lange diese Maßnahme gilt.

Mindestens 14 Tage lang soll dagegen die Schließung aller Schulen in der Slowakei dauern.