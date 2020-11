Mohammed-Karikaturen polarisieren die Welt

Wegen der Veröffentlichungen der Karikaturen wurde die französische Satirezeitung "Charlie Hebdo" 2015 Ziel eines tödlichen Anschlags von Islamisten. Nun ist das Thema auch in Österreich angekommen. Die Wiener Polizei untersagte am Sonntag eine Anti-Frankreich-Demo vor der französischen Botschaft am Schwarzenbergplatz, die am Sonntagabend stattfinden hätte sollen. Die Kundgebung war unter dem Titel "Gegen Mohammed-Karikaturen" angezeigt worden. Wenige Tage vor dem Anschlag eines IS-Sympathisanten in Wien vor einer Woche hatten über 30 muslimische Jugendliche in einer Kirche in Wien-Favoriten randaliert und "Allahu akbar" gerufen. Die Debatte um Mohammed-Karikaturen und Meinungsfreiheit soll der Auslöser gewesen sein.

Und obwohl ein direkter Zusammenhang zwischen den Karikaturen und dem Anschlag von Wien nicht nachgewiesen ist, so sehen Experten einen solchen als doch sehr wahrscheinlich an. Vier Tage vor dem Attentat in der Innenstadt hatte der 20-jährige Schütze zum letzten Mal seinen Betreuer des auf Deradikalisierung spezialisierten Vereins Derad getroffen. Gesprächsthema waren laut Medienberichten auch die Mohammed-Karikaturen in Frankreich, die der Extremist abgelehnt habe. Die jüngsten, aufgrund der Karikaturen verübten Attentate habe er aber nicht gutgeheißen, berichtete sein Betreuer.

Mitte Oktober war in einem Pariser Vorort der Geschichtslehrer Samuel Paty getötet worden, nachdem er im Unterricht Mohammed-Karikaturen gezeigt hatte. Er wollte damit Meinungsfreiheit illustrieren. Daraufhin hatte der Vater einer Schülerin massiv im Netz gegen ihn mobilisiert. Paty wurde von einem 18-jährigen Angreifer mit tschetschenischen Wurzeln auf offener Straße enthauptet. Präsident Emanuel Macron hatte danach die Veröffentlichung von Karikaturen verteidigt. Keine zwei Wochen später starben bei einer Messerattacke durch einen mutmaßlichen tunesischen Islamisten in einer Kirche in Nizza drei Menschen. Eine 60-jährige Frau wurde enthauptet, eine zweite Frau und der Mesner erstochen.

Bei einer Gedenkfeier für Paty verteidigte der französische Präsident die Meinungsfreiheit und betonte: "Wir werden nicht auf Karikaturen (und) Zeichnungen verzichten". Macron verurteilte die "Feiglinge", die Patys Namen an "Barbaren" ausgeliefert hätten, und kündigte ein verschärftes Vorgehen gegen Islamisten an. Kurz darauf verbot Frankreich die rechtsextreme türkische Vereinigung Graue Wölfe. Macrons Äußerungen sorgten in vielen muslimischen Ländern für Empörung. Es kam zu Anti-Frankreich-Protesten und Boykott-Aufrufen gegen Frankreich. Besonders scharf reagierte der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan. Macron solle seinen "geistigen Zustand überprüfen" lassen, wetterte Erdogan. Der französische Botschafter in Ankara wurde zu Beratungen nach Paris zurückgerufen.

"Charlie Hebdo" befeuerte die Auseinandersetzung zuletzt zusätzlich. Die Satirezeitung hob Ende Oktober eine Zeichnung von Erdogan auf die Titelseite. Die Karikatur zeigt Erdogan in Hemd und Unterhose mit einer Dose Bier in der Hand. Der türkische Staatschef hebt dabei mit den Worten "Ooh, der Prophet" den Rock einer verschleierten Frau hoch und enthüllt ihren nackten Hintern. Erdogan sprach anschließend von einem "widerwärtigen Angriff" und bezeichnete die Verantwortlichen als "Schurken". Die Staatsanwaltschaft von Ankara leitete umgehend Ermittlungen gegen die Leitung von "Charlie Hebdo" wegen Präsidentenbeleidigung ein.

Die Satirezeitung gibt nicht klein bei, obwohl sie 2015 nach der Veröffentlichung der Karikaturen Ziel eines Anschlags war. Insgesamt 17 Menschen wurden im Jänner 2015 getötet. Von den Anschlägen war nicht nur die Redaktion von "Charlie Hebdo" betroffen, sondern auch ein koscherer Supermarkt in Paris. Eine Welle der Solidarität mit dem Bekenntnis "Je suis Charlie" - "Ich bin Charlie" ging nach dem Anschlag um die Welt, die Auflage der Satirezeitung schnellte in die Höhe. Allein die Ausgabe vom 14. Jänner 2015, die einen weinenden Propheten Mohammed auf dem Titel zeigte, verkaufte sich acht Millionen Mal weltweit.

Ursprünglich erschienen die Mohammed-Karikaturen des dänischen Karikaturisten Kurt Westergaard bereits 2005 in der dänischen Zeitung "Jyllands-Posten". Schon damals wurde gegen die Veröffentlichung in mehreren muslimisch geprägten Ländern demonstriert, zum Teil gewalttätig. Westergaard lebt seit dem weltweiten Streit um seine Zeichnungen unter Polizeischutz. 2008 hatten die dänischen Behörden Mordpläne gegen ihn aufgedeckt. Einen Mordanschlag in seinem Haus 2010 überlebte Westergaard knapp. Die dänische Polizei vereitelte mehrfach Anschläge auf die "Jyllands-Posten". Auch auf einen anderen Mohammed-Karikaturisten, den Schwede Lars Vilks, wurde 2010 ein Anschlag verübt. Vilks hatte den Propheten als Hund mit Menschenkopf dargestellt, was die Tageszeitung "Nerikes Allehanda" im August 2007 abdruckte.

Experten rufen zu einer Debatte über Mohammed-Karikaturen auf und warnen aber vor der Stigmatisierung von Muslimen. Eine Debatte über Meinungs- und Pressefreiheit müsse in liberalen Gesellschaften möglich sein, erklärte etwa die niederländische Terrorexpertin Goos Hofsteet unlängst gegenüber der APA. Menschenrechte müssten verteidigt werden. Gleichzeitig müsse aber darauf geachtet werden, das nicht zu einer "'muslimischen Frage' zu machen", warnt Hofsteet vor einer Polarisierung der Gesellschaft: Denn es sei ein Problem, "das durch eine sehr, sehr kleine Minderheit von Muslimen verursacht wird. Die große Mehrheit der Muslime hat einfach kein Problem mit dem Grundrecht der freien Meinungsäußerung", betont die Expertin vom Clingendael-Institut.

