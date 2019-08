Künstler will Hitlergruß-Skulptur vor AfD-Zentrale aufstellen

An der für Dienstag geplanten Aktion ist auch die Vorsitzende des Förderkreises Denkmal für die ermordeten Juden Europas, Lea Rosh, beteiligt. Opolka erklärte zur Begründung der Aktion, Kalbitz marschiere "gemeinsam mit Rechtsradikalen und Neonazis", die "unverblümt den Hitlergruß zeigten". Der Brandenburger Künstler kritisiert mit seinen in Bronze gegossenen Wölfen immer wieder rechte Vorfälle oder Tendenzen in der Gesellschaft. Nach eigenen Angaben erscheint er "immer da, wo Menschenrechte und Demokratie gefährdet sind".

Bisher war er demnach an 16 Orten. Nach der Ermordung des Kasseler Regierungspräsidenten Walter Lübcke stellte Opolka in der nordhessischen Stadt acht Wölfe auf. Die Ermittlungen im Mordfall Lübcke führt die Bundesanwaltschaft, die von einem rechtsextremen Hintergrund der Tat ausgeht.