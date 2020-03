Journalisten-Mord: 13 Richter in der Slowakei verhaftet

Eine Spezialeinheit der Polizei hat 13 zum Teil hochrangige Richter und zahlreiche weitere Personen festgenommen, wie slowakische Medien gestern berichteten. Zu den Verhafteten gehören unter anderem Ex-Justizstaatssekretärin Monika Jankovska und die Vizechefin des Höchstgerichts. Den Verdächtigen werden Korruption und Amtsmissbrauch sowie Vereitelung von Gerichtsverfahren und die Gefährdung der Unabhängigkeit der Justiz vorgeworfen.

Der als mutmaßlicher Auftraggeber angeklagte Unternehmer und Millionär Marian Kocner soll schon lange vor dem im Februar 2018 erfolgten Auftragsmord jahrelang Richter bestochen haben, die über seine zahlreichen Betrugsfälle zu entscheiden hatten. Kocner ist in einem seit 13. Jänner laufenden Gerichtsverfahren angeklagt, den Mord am Investigativjournalisten Kuciak und an dessen Verlobter Martina Kusnirova in Auftrag gegeben zu haben.

Der Journalist hatte ausführlich über die Geschäfte Kocners, aber auch über andere Korruptionsfälle berichtet. Nach dem Mord führten Massendemonstrationen gegen Korruption zum Rücktritt der damaligen sozialdemokratischen Regierung.

