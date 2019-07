Israel: Heißester Tag aller Zeiten verursacht Brände

Der israelische Wetterdienst bestätigte: Es waren die höchsten Temperaturen seit 1942, sechs Jahre vor der Staatsgründung. Damals, im Juni, war es in Tirat Zvi, im Nordosten des heutigen Landes mit 54 Grad sogar noch heißer. In Sodom am Toten Meer seien am Mittwoch fast 50 Grad gemessen worden. Auch in der Küstenebene am Mittelmeer stiegen die Temperaturen auf 42 Grad im Schatten. Zudem war die Luftfeuchtigkeit ungewöhnlich niedrig. Der Wetterdienst brachte die Temperaturen mit der Klimakrise in Verbindung. "Extreme Temperaturen wurden auch in der Vergangenheit gemessen, aber die Tatsache, dass in den vergangenen Jahren an mehreren Messstationen absolute Hitzerekorde gebrochen wurden, weist darauf hin, dass sich die Erderwärmung nicht nur auf die durchschnittlichen Temperaturen auswirkt, sondern auch auf extreme Temperaturwerte", so die Experten. Laut ihnen werde es wohl auch in Zukunft extreme Hitze und neue Rekorde geben.

