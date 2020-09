Video: Griechenland bereitet sich auf schweren Wirbelsturm vor

Ein sogenannter Medicane hat die griechischen Inseln Zakynthos, Kefalonia und Ithaka erreicht. Viele Schulen im Land schließen, Segler sollen in die Häfen zurückkehren.

Der Bürgermeister der Insel Zakynthos, Nikitas Aretakis, zeigte sich im öffentlich-rechtlichen Radio besorgt, man bereite sich vor. Der Zivilschutz warnte alle Einwohner, während des Sturms nicht auf die Straße zu gehen. Segler wurden gewarnt und dazu aufgefordert, den nächsten Hafen aufzusuchen.

Der Mittelmeer-Hurrikan befindet sich derzeit westlich der Halbinsel Peloponnes und bewegt sich langsam in Richtung Osten. Es wird damit gerechnet, dass der Fährverkehr ab dem Abend zusammenbricht. Mit einer Wetterbesserung rechneten die Meteorologen von Sonntagnacht an.

Video: OÖN-Redakteur Andreas Kremsner meldet sich aus der Peloponnes:

Erste Flüge umgeleitet

Wegen eines Sturms sind in Griechenland am Freitag erste Flüge umgeleitet worden. Zwei Maschinen der Fluggesellschaft Ryanair konnten in der Früh nicht wie geplant auf der Insel Kefalonia im Ionischen Meer landen und wurden nach Athen umgeleitet.

Ein mediterraner Hurrikan - kurz Medicane - tobte nach Angaben der griechischen Zivilschutzbehörde am Freitag mit Windgeschwindigkeiten von bis zu über 100 Stundenkilometern über dem Ionischen Meer. Laut der Nachrichtenagentur ANA wurde vor der Insel Ithaki ein Segelboot von den Wellen mitgerissen, die beiden Insassen konnten sich ans Ufer retten. Die Zivilschutzbehörde warnte vor jeglichen nicht notwendigen Reisen während des Sturms.

Video: So war die Lage am Peloponnes am Donnerstag

