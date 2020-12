Entlaufene Pferde blieben in Schlammloch stecken

Die Tiere versanken bis zum Rumpf in einem riesigen Schlammloch, teilte die Polizei mit. Die Feuerwehr rückte mit 40 Mann an, um die Paarhufer aus der misslichen Lage zu befreien. Dies sei "unter erheblichem Körpereinsatz" gelungen, die Pferde seien nicht zu Schaden gekommen. Mit mehreren weiteren Pferden waren sie von einer Koppel in der Nähe ausgebrochen. Die drei seien auf eine stark aufgeweichte Wiese gelaufen, auf der sie ins Loch gerieten.

