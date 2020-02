Schreiben zur Amazonas-Synode: Keine Lockerung in Sachen Zölibat

Dafür will der Papst die Präsenz von Laien-Gemeindeleitern fördern. "Eine Kirche mit amazonischen Gesichtszügen erfordert die stabile Präsenz reifer und mit entsprechenden Vollmachten ausgestatteter Laien-Gemeindeleiter, die die Sprachen, Kulturen, geistlichen Erfahrungen sowie die Lebensweise der jeweiligen Gegend kennen", hieß es im Schreiben.

Konkret bedeute dies, die Entwicklung einer eigenen kirchlichen Kultur zu ermöglichen, die von Laien geprägt sei. "Die Herausforderungen Amazoniens verlangen von der Kirche eine besondere Anstrengung, um eine Präsenz in der Fläche zu erreichen, was nur zu verwirklichen ist, wenn die Laien eine wirksame zentrale Rolle innehaben", schrieb der Papst.

Franziskus nahm im postsynodalen Schreiben auch zur umstrittenen Frauenfrage Stellung. "In einer synodalen Kirche sollten die Frauen, die in der Tat eine zentrale Rolle in den Amazonasgemeinden spielen, Zugang zu Aufgaben und auch kirchlichen Diensten haben, die nicht die heiligen Weihen erfordern, und es ihnen ermöglichen, ihren eigenen Platz besser zum Ausdruck zu bringen. Es sei daran erinnert, dass ein solcher Dienst Dauerhaftigkeit, öffentliche Anerkennung und eine Beauftragung durch den Bischof voraussetzt. Das bedeutet auch, dass Frauen einen echten und effektiven Einfluss in der Organisation, bei den wichtigsten Entscheidungen und bei der Leitung von Gemeinschaften haben, ohne dabei jedoch ihren eigenen weiblichen Stil aufzugeben", hieß es.

Die Spekulationen über eine möglicherweise geplante Lockerung der im Kern zwar auf die frühe Kirche zurückgehende, jedoch erst seit dem 11. Jahrhundert allgemein verbindliche Ehelosigkeit für Geistliche waren im Jänner durch die Vorabveröffentlichung eines vom konservativen Kardinal Robert Sarah herausgegebenen umstrittenen Buches angeheizt worden, als dessen Mitautor zunächst auch der frühere Papst Benedikt XVI. angegeben worden war. Die Autoren des Buches warnten Franziskus vor einer Aufweichung des Zölibats. Kurz nach der Vorabveröffentlichung distanzierte sich Benedikt jedoch von einer Mitautorenschaft. Er habe lediglich einen Beitrag für den Band verfasst.

Amazonien-Synode

Bei dem Bischofstreffen im Oktober ging es vor allem um ökologische und soziale Folgen des Raubbaus in der an Ressourcen reichen Region Südamerikas, die Stärkung der indigenen Bevölkerung sowie – am brisantesten – um neue Wege in der Seelsorge. Zwei Drittel der 181 stimmberechtigten Kirchenvertreter, darunter Wiens Kardinal Christoph Schönborn, sprachen sich angesichts des Priestermangels im Abschlussdokument für Ausnahmen vom Zölibat für bewährte, verheiratete Männer in entlegenen Regionen wie dem Amazonas-Gebiet aus. Außerdem plädierten sie für ein weiteres Nachdenken über die Weihe von Frauen zu Diakonen, wodurch diese künftig das Tauf- und Ehesakrament spenden sowie Begräbnisfeierlichkeiten leiten dürften.

Offen ist die Frage, ob das Oberhaupt der römisch-katholischen Kirche trotz heftigen Widerstands von konservativen Kreisen im Vatikan diese revolutionären Neuerungen festschreiben wird. Papst Benedikt hatte in einem vielbeachteten Buchbeitrag an seinen Nachfolger Franziskus appelliert, nichts am Zölibat zu ändern.

Auch die Position des Linzer Bischofs Manfred Scheuer ist klar: Er sprach sich mehrfach für bewährte, verheiratete Männer als Priester und Frauen als Diakone aus. Dennoch ist die Diözese Linz angesichts des noch fehlenden Sanktus aus dem Vatikan für die geplante Strukturreform – die OÖN berichteten – tunlichst darauf bedacht, die römischen Stellen nicht vor den Kopf zu stoßen. Als der Dechant und Pfarrer von Bad Ischl, Christian Öhler, beim Diözesanforum in Wels einforderte, dem Strukturvorschlag an Rom eine Präambel voranzustellen, mit der sich die Diözese "für die Zulassung aller geeigneten Personen zum Weiheamt ohne Rücksicht auf das Geschlecht" aussprechen würde, blitzte er aus taktischen Gründen ab. "Dieses Taktieren wird uns nicht weiterbringen, sondern nur ein Schulterschluss der reformorientierten Bischöfe", sagt Öhler.

Schönborn: Papst will Amazonien-Synode weiter reifen lassen

Mit dem apostolischen Schreiben "Querida Amazonia" (Geliebtes Amazonien) ermutigt Papst Franziskus die ganze Kirche und speziell die Kirche in Amazonien, was bei der Amazonien-Synode erarbeitet und gewachsen ist, weiter reifen zu lassen. Das hat Kardinal Christoph Schönborn am Mittwoch in einer ersten Reaktion zum päpstlichen Schreiben im Kathpress-Interview betont.

Der Papst gehe mit dem Schreiben einen neuen Weg: "Er stellt das Schlussdokument der Amazonien-Synode ganz in die Mitte und gibt ihm ein starkes Gewicht, indem er es selber offiziell präsentieren möchte."

"Querida Amazonia" sei ist ein "grundsätzliches Ja des Papstes zu den Ergebnissen der Amazonien-Synode, ohne gleich diese Ergebnisse in konkrete Maßnahmen umzusetzen". Aber das Schlussdokument sei von Franziskus mit einem starken Gewicht versehen und habe damit einen Status, den Synodendokumente bisher so nicht hatten, erläuterte der Vorsitzende der Österreichischen Bischofskonferenz, der an der Sondersynode im vergangene Oktober im Vatikan teilgenommen hatte

Beeindruckend sei zudem die Bemerkung des Papstes, dass weder er selbst noch die vatikanische Kurie jene Kenntnis von Amazonien hätten, die bei den Synodenteilnehmern - über 90 Prozent stammten aus Amazonien - vorhanden sei. Diese "Selbstbescheidung" bedeute: "Franziskus zeigt Respekt vor der Ortskirche, es ist eine Ermutigung, die Ortskirchen ernst zu nehmen."

"Im Blick auf mögliche Ausweitungen der Ausnahmeregelungen zum Zölibat hat die Amazoniensynode eine Tür geöffnet, der Papst hat sie offensichtlich nicht wieder geschlossen", so Schönborn weiter. Papst Franziskus biete jedenfalls in seinem Schreiben keine simplen Lösungen an, so der Kardinal. Die Erfahrung der Synode hat freilich auch ihm - Schönborn - gezeigt, "wie richtig es ist, wenn der Papst nicht Schwarz-Weiß-Entscheidungen trifft". Darüber würden manche wohl enttäuscht sein, die sich klares Ja oder Nein zu Ausnahmeregelungen erwartet hätten, räumte der Kardinal ein.

Der Papst spreche nicht ausdrücklich über Ausnahmen vom Zölibat, sondern er hebe die Frage auf eine höhere Ebene und erinnere an einige Eckpunkte, die bisher zu wenig im Blick waren: Erstens die scheinbar fehlende lateinamerikanische Solidarität mit den Bedürfnissen Amazoniens bei der Entsendung von Priestern, zweitens die nicht vorhandenen Ständigen Diakone und drittens den fehlenden indigenen Klerus in Amazonien.

Schönborn: "Wir haben in Amazonien einen so großen Priestermangel. Wie kommt es, dass so viele Priester ins Ausland gehen und nicht in ihren Herkunftsländern bleiben?" In Amazonien gebe es auch keine Ständigen Diakone und damit bewährte verheiratete Männer, die im sakramentalen kirchlichen Dienst stehen "und aus denen eventuell auch da und dort Priester erwählt und geweiht werden könnten". Schließlich frage der Papst in einer Fußnote, weshalb Amazonien nach 500 Jahren Christentum noch immer keinen einheimischen Klerus habe, ganz im Gegensatz etwa zu Afrika und Teilen Asiens.

Papst Franziskus ziele hinsichtlich der Eucharistie als Zentrum und Höhepunkt des kirchlichen Lebens nicht nur auf die Frage des Klerus ab, sondern stelle genauso die Notwendigkeit lebendiger Gemeinden in den Mittelpunkt seiner Überlegungen. Er unterstreiche die Bedeutung der Laiendienste für die Gemeinden; besonders spreche er über die Bedeutung der Frauen für die Gemeinden und darüber, dass Dienste von Frauen auch einen offizielleren Status bekommen können bis hin zur Leitung von Gemeinden. Das sei eine deutliche Ermutigung.

Abschließend ein optimistischer Blick des Kardinals in die Zukunft: "Mir gefällt, dass Papst Franziskus am Schluss seines Schreibens das Wort 'desborde', zu deutsch in etwa 'Überlaufen', gebraucht. Dahinter steht das Bild einer Art Brunnenschale, die sich allmählich füllt und aus einer Fülle heraus überläuft. Franziskus vertraut darauf, dass in diesem synodalen Prozess, der ja weitergeht, die lebendigen Quellen zum Fließen kommen und sich praktische Lösungen ergeben werden, auch in der Hoffnung auf die Wirksamkeit des Heiligen Geistes."

