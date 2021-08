"Alarmstufe Rot für die Menschheit": Klimawandel ist nicht mehr abwendbar

Der Klimawandel kommt noch schneller als befürchtet, und die Folgen sind schon jetzt deutlich sichtbar. Der gestern veröffentlichte Bericht des Weltklimarats (IPCC) lässt keinen Zweifel mehr an dieser Erkenntnis – und sagt auch klipp und klar, dass "das menschliche Handeln die Atmosphäre erwärmt hat". Die Folgen dieser Entwicklung sind dramatisch und zum Teil nicht mehr abwendbar: Die Extreme verschärfen sich, Dürren und Starkregen werden häufiger. Um die Klimaziele zu erreichen, brauche es jetzt rasche und umfassende Maßnahmen, so die Experten.

Bild: APA/AFP/Zapolyarnaya pravda newspaper/IRINA YARINSKAYA

UN-Generalsekretär Antonio Guterres rief "Alarmstufe Rot" aus. "Die Glocken tönen ohrenbetäubend. Sie müssen das Ende von Kohle und anderen fossilen Brennstoffen einläuten, bevor diese unsere Erde zerstören." Einige Auswirkungen der Erderwärmung wie der Anstieg der Meeresspiegel und das Schmelzen der Gletscher sind laut Weltklimarat bereits "unumkehrbar". Selbst bei einer drastischen Reduzierung der Treibhausgas-Emissionen würden die Meeresspiegel weiter ansteigen und "für tausende Jahre erhöht bleiben", heißt es in dem Sachstandsbericht des IPCC, der rund 14.000 Studien auswertete. Die Meeresspiegel könnten demnach bis zum Jahr 2100 um bis zu einen Meter steigen.

Bild: APA/AFP/FRED TANNEAU

Selbst wenn es gelingen sollte, bis 2050 Klimaneutralität zu erreichen, dürfte der Meeresspiegel Ende des Jahrhunderts um bis zu 62 Zentimeter höher sein als 1995-2014. Klimaneutralität heißt, dass nur noch höchstens so viel Treibhausgas ausgestoßen wird, wie Senken aufnehmen können. "In der Arktis sind drei Viertel des Meereisvolumens im Sommer schon abgeschmolzen", sagt Mitautor Dirk Notz vom Max-Planck-Institut für Meteorologie. "Wir werden es vermutlich nicht mehr verhindern können, dass das Nordpolarmeer bis 2050 im Sommer zumindest in einzelnen Jahren weitgehend eisfrei sein wird."

Der Weltklimarat warnt in dem sechsten umfassenden Bericht auch, dass es bald unmöglich sein werde, die Erwärmung der Erde unter zwei Grad, geschweige denn 1,5 Grad Celsius zu halten, wenn nicht umgehend damit begonnen werde, die Treibhausgas-Emissionen schnell und drastisch zu reduzieren. Die Erde habe sich durch menschliche Aktivitäten vom Ende des 19. Jahrhunderts bis zum vergangenen Jahrzehnt um 1,07 Grad Celsius erwärmt. Im Mittel der kommenden zwei Jahrzehnte dürfte die Erwärmung 1,5 Grad erreichen oder überschreiten, unabhängig davon, wie sich die Emissionen weiterentwickeln. Hitzewellen werden häufiger, Niederschlagsmuster verändern sich.

Bild: APA/AFP/Josh Edelson

Bis zu 5 Grad mehr in Österreich

Der Klimawandel verschont dem Bericht zufolge niemanden und habe bereits die Wetter- und Klimaextreme in allen Regionen der Welt verändert. Auch für Österreich sind die Prognosen alles andere als ermutigend: So soll laut dem Klimabericht die Temperaturen bis zum Jahr 2100 um bis zu fünf Grad und mehr steigen. Die Zahl der jährlichen Hitzetage mit mehr als 30 Grad würde dann auf durchschnittlich 40 und in besonders heißen Jahren sogar auf 60 bis 80 steigen, die Gefahr von Dürren würde extrem zunehmen.

Mehr dazu: www.ipcc.ch

Sorge in Österreich: "Wir sind alle betroffen"

"Wir müssen handeln." Das steht nicht nur für Umweltaktivisten fest, sondern auch für Umweltministerin Leonore Gewessler von den Grünen: "Wir alle sind bereits heute von den Auswirkungen der Klimakrise betroffen." Die immer häufiger und intensiver auftretenden Unwetterereignisse in Österreich, Europa und weltweit würden zeigen, dass es engagierte Klimaschutzpolitik braucht. Auch Vizekanzler Werner Kogler betont: "Handeln wir nicht und geben wir das Heft aus der Hand, dann sind wir durch globalen Temperaturanstieg, steigenden Meeresspiegel und Extremwetter weiteren irreversiblen Konsequenzen ausgesetzt, mit zahlreichen dramatischen sozialen Folgen."

Video: Wie muss sich die Landwirtschaft verändern und was bedeutet das für Konsumenten?

Tausende fliehen vor den Flammen

Auf der griechischen Insel Euböa standen gestern auch am siebenten Tag in Folge Waldflächen in Flammen, die Brände breiteten sich dramatisch aus. "Wenn einige Leute noch immer fragen, ob der Klimawandel Wirklichkeit ist, sollen sie hierherkommen", sagte Griechenlands Ministerpräsident Kyriakos Mitsotakis über die sich zuspitzende Lage.

Auch im südwesttürkischen Mugla kämpften die Menschen in der Nacht auf Montag verzweifelt gegen das Feuer. Mindestens 36.000 Menschen mussten dort ihre Häuser verlassen.

In Italien wurden an der Adriaküste Hunderte Menschen wegen Bränden in Sicherheit gebracht. Ermittlungen wegen Brandstiftung wurden aufgenommen.

Eine Besserung ist vorerst noch nicht in Sicht, im Gegenteil: Es droht in den nächsten Tagen in der gesamten Region die nächste Hitzewelle mit über 40 Grad. "Bis zum Oktober besteht das Risiko weiterer Brände", warnte Doganay Tolunay, Forstingenieur an der Istanbuler Universität.

Video: ORF-Wetterchef Marcus Wadsak analysiert den Bericht des Weltklimarats