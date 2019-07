Unbewohnte Paradies-Insel versinkt im Müll

Viele ozeanische Inseln befinden sich noch weit abgelegen vom Massentourismus. Sie könnten Paradiese sein - doch selbst die entlegensten von ihnen sind inzwischen voll von Müll. So auch die Koralleninsel Henderson Island. Hier befindet sich keine größere menschliche Siedlung und keine Industrie - und trotzdem werden hier gigantische Mengen Plastik an den Strand gespült. Die Insel liegt mitten in einem riesigen Müllstrudel zwischen Neuseeland und Peru. Experten nennen diesen "Great Pacific Garbage Patch." Flaschen, Container, Fischernetze und anderer Abfall, unter anderem aus Deutschland, Kanada, den USA, Chile, Argentinien und Ecuador - "Wir haben Müll von fast überall gefunden", berichtete die Meeresforscherin Jennifer Lavers. Sie und ihr Team hatten zwischen Mai und August 2015 an mehreren Abschnitten verschiedener Strände die Plastikteile am Strand gezählt.

700 Plastikteile pro Quadratmeter

Dabei zählten sie am Oststrand der Insel 700 Plastikteile pro Quadratmeter, eine der höchsten Dichten der Welt. Bei ihrem Besuch im vergangenen Monat sammelten Lavers und ihr Team innerhalb von zwei Wochen sechs Tonnen Plastikmüll ein. Dabei handelte es sich sprichwörtlich eher um den Tropfen auf dem heißen Stein: Solche Aufräumaktionen seien langfristig keine Lösung für die Müllkrise der Meere, sagte Lavers. Das Problem müsse an der Wurzel angepackt werden. "In den Ozeanen gibt es bereits so viel Müll, dass wir wirklich alles tun müssen, um zu verhindern, dass noch mehr hinein gelangt", forderte die Wissenschafterin. Fachleute schätzen beispielsweise, dass es etwa 450 Jahre dauert, bis eine Plastikflasche weitgehend abgebaut ist.

Bisher "nahezu unberührte Vegetation"

Henderson Island zählt zu den Pitcairinseln und ist ein gehobenes Atoll. Ursprünglich war sie ein Ring von Koralleninseln um den inzwischen versunkenen Zentralberg vulkanischen Ursprungs. Durch weitere vulkanische Aktivität entstand das heutige Erscheinungsbild. Die nur etwa zehn Kilometer lange Insel liegt abseits aller Schifffahrtslinien und darf nur mit behördlicher Erlaubnis betreten werden. Lediglich ein paar polynesische Ureinwohner suchen die Insel gelegentlich auf. Aufgrund ihres artenreichen Ökosystems zählt die Insel seit 1988 zum Unesco-Welterbe. Die Unesco bezeichnete Henderson Island als "eine der letzten nahezu unberührten Kalksteininseln" und lobte "die außergewöhnliche Schönheit der Natur, die weißen Sandstrände, Kalksteinfelsen und die reiche und nahezu unberührte Vegetation".

Die Bildergalerie oben zeigt das Ausmaß der Verschmutzung am Strand.