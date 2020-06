500.000 Chinesen nahe Peking sind nun im Lockdown

PEKING. Eine halbe Million Chinesen, die in der Nähe von Peking leben, müssen wegen eines neuen Corona-Ausbruchs in den Lockdown. Das teilten die Behörden mit, nachdem die Zahl der Neuinfektionen in der Hauptstadt gestern erneut gestiegen war.

In den vergangenen 24 Stunden seien 14 neue Ansteckungen mit dem neuartigen Coronavirus nachgewiesen worden. Insgesamt wurden seit 11. Juni 311 Neuinfektionen gemeldet. Die Behörden versicherten aber, die Lage werde sich "verbessern".

Betroffen von dem Lockdown sind Chinesen im Landkreis Anxin, der 150 Kilometer von Peking entfernt liegt. Nach Angaben der Gesundheitsbehörde wird der Ort "vollständig abgeriegelt und kontrolliert". Die Bewohner müssten zu Hause bleiben. Nur ein Angehöriger pro Familie dürfe rausgehen, um Einkäufe zu erledigen und Medizin zu besorgen, hieß es.

