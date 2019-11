Die deutsche Hauptstadt steht seit Montag ganz im Zeichen der Feiern zum Jubiläum 30 Jahre Mauerfall. An sieben Originalschauplätzen (in der Gethsemanekirche, auf dem Alexanderplatz, am Brandenburger Tor, in der ehemaligen Stasi-Zentrale, auf dem Schlossplatz, an der East Side Gallery und auf dem Breitscheidplatz) verwandelte sich Berlin in ein großes Veranstaltungsgelände.

Insgesamt fanden bzw. finden bis morgen Abend mehr als 200 Konzerte, Lesungen, Theater- und Filmaufführungen sowie Diskussionsrunden statt – zumeist wie 1989 auf der Straße.

Zum Höhepunkt der Feierlichkeiten, der großen Bühnenshow am Brandenburger Tor, werden heute ab 18 Uhr mehr als 100.000 Besucher erwartet. Das Symbol der Teilung wurde vor 30 Jahren zum Sinnbild der Freiheit erhoben. Die Feier wird von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier eröffnet. Eine etwa zweistündige Bühnenshow erzählt von einem Teil der deutschen Freiheitsgeschichte und wird getragen von engagierten Menschen von damals und heute.

Als visuelles Highlight schwebt während der Bühnenshow am Himmel über den Köpfen der Besucher die Kunstinstallation "Visions in Motion" mit 30.000 Hoffnungen und Wünschen von 30.000 Menschen.

Neben Auftritten von Dirk Michaelis, Anna Loos und Westbam wird die Staatskapelle Berlin unter der Leitung von Daniel Barenboim Ludwig van Beethovens 5. Sinfonie aufführen.

Staatsgäste bei Gedenkfeier

Am zentralen Gedenken an die "Friedliche Revolution und den Fall der Berliner Mauer" in der Bernauerstraße am Vormittag werden neben Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier, Bundeskanzlerin Angela Merkel und Mitgliedern der Bundesregierung auch internationale Gäste teilnehmen. Angesagt sind die Präsidenten Polens, Tschechiens, der Slowakei und Ungarns, Andrzej Duda, Milos Zeman, Zuzana Caputova und Janos Ader.

