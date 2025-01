Samsung präsentiert neue Galaxy-S25-Smartphones

Die Präsentation des südkoreanischen Herstellers begann um 19 Uhr im US-amerikanischen San José. Wie bei der Vorgängerserie gibt es auch beim Galaxy S25 wieder drei Verschiedene Modelle: das Basismodell Galaxy S25 (ab 899 Euro), das größere Galaxy S25+ (ab 1149 Euro) und das Spitzenmodell Galaxy S25 Ultra (ab 1449 Euro).

Bei der Vorstellung stehen KI-Funktionen im Mittelpunkt. Mit dem Betriebssystem One UI 7 soll das Galaxy S25 zum persönlichen KI-Begleiter werden, wie es Samsung nennt. "Die Galaxy S25-Serie öffnet die Tür zu einem KI-integrierten Betriebssystem, das die Art und Weise, wie wir Technologie nutzen und unser Leben gestalten, grundlegend verändert", sagt Samsungs Smartphone-Chef TM Roh.

Abmessungen und Bildschirmdiagonalen bleiben bei allen drei Modellen nahezu unverändert. Das Galaxy S25 (Abmessungen: 70,5 x 146,9 x 7,2 mm - Gewicht: 162 g) verfügt über einen 6,2-Zoll-FHD-Bildschirm. Beim Galaxy S25+ (75,8 x 158,4 x 7,3 mm - 190 g) ist das QHD-Display 6,7 Zoll groß. Das QHD-Display des Galaxy S25 Ultra (77,6 x 162,8 x 8,2 mm - 218 g) ist minimal angewachsen und misst nun 6,9 Zoll. Beim Galaxy S25 Ultra hat sich Samsung vom eckigen Design verabschiedet. Die Gehäuseecken sind nun, wie bei den anderen Modellen, abgerundet.

Samsung Galaxy S25 - Modelle:

Galaxy S25 (12 GB RAM + 512 GB Festspeicher)

Galaxy S25 (12 + 256 GB)

Galaxy S25 (12 + 128 GB)

Galaxy S25+ (12 + 512 GB)

Galaxy S25+ (12 + 256 GB)

Galaxy S25 Ultra (12 GB + 1 TB)

Galaxy S25 Ultra (12 + 512 GB )

Galaxy S25 Ultra (12 + 256 GB )

Schnellerer Chip und mehr Künstliche Intelligenz

Als Chip verbaut Samsung in den Galaxy-S25-Smartphones einen Snapdragon 8 Elite for Galaxy. Dieser soll, wie der Name schon vermuten lässt, speziell für die neuen Galaxy-Geräte maßgeschneidert worden sein. Der Prozessor soll deutlich schneller sein als der Vorgänger und Leistungssteigerungen von 40 Prozent (NPU), 37 Prozent (CPU) beziehungsweise 30 Prozent (GPU) bringen. Diese zusätzliche Leistung setzt Samsung beim Galaxy S25 auch dazu ein, um noch mehr KI-Funktionen direkt auf dem Gerät verarbeiten zu können.

Wie bei anderen Herstellern hält auch bei Samsung das Streben nach Langlebigkeit weiter an. So garantieren die Südkoreaner beim Galaxy S25 sieben Generationen von Betriebssystem-Updates und sieben Jahre Sicherheitsupdates.

Weitere Neuerungen im Überblick:

One UI 7: Die Geräte der S25-Serie sind die ersten, auf denen die neue Nutzeroberfläche One UI 7 vorinstalliert ist. Auch hier liegt das Hauptaugenmerk auf neuen oder verbesserten KI-Funktionen. "Verschiedene, multimodale AI-Features werden in One UI 7 nahtlos in die Nutzeroberfläche eingebettet", heißt es in einer Ankündigung. Ein Element von One UI 7 ist die sogenannte Now Bar, die häufig verwendete Apps und Funktionen zentral auf dem Sperrbildschirm darstellt. >> Mehr Informationen über One UI 7

Die Geräte der S25-Serie sind die ersten, auf denen die neue Nutzeroberfläche One UI 7 vorinstalliert ist. Auch hier liegt das Hauptaugenmerk auf neuen oder verbesserten KI-Funktionen. "Verschiedene, multimodale AI-Features werden in One UI 7 nahtlos in die Nutzeroberfläche eingebettet", heißt es in einer Ankündigung. Ein Element von One UI 7 ist die sogenannte Now Bar, die häufig verwendete Apps und Funktionen zentral auf dem Sperrbildschirm darstellt. >> Mehr Informationen über One UI 7 Gemini statt Bixby: Ein langes Drücken der Seitentaste des Galaxy S25 aktiviert neuerdings Gemini. Dafür musste Samsungs eigener Sprachassistent Bixby weichen. Samsung verspricht nun eine "nahtlose Interaktion zwischen Samsung- und Google-Apps". Aber auch eine Anbindung von Drittanbieter-Anwendungen ist möglich. Als Beispiel nennt Samsung, dass Nutzer mit einem einzigen Befehl nach dem Spielplan ihres Lieblings-Sportteams suchen und diesen in den Smartphone-Kalender integrieren können.

Ein langes Drücken der Seitentaste des Galaxy S25 aktiviert neuerdings Gemini. Dafür musste Samsungs eigener Sprachassistent Bixby weichen. Samsung verspricht nun eine "nahtlose Interaktion zwischen Samsung- und Google-Apps". Aber auch eine Anbindung von Drittanbieter-Anwendungen ist möglich. Als Beispiel nennt Samsung, dass Nutzer mit einem einzigen Befehl nach dem Spielplan ihres Lieblings-Sportteams suchen und diesen in den Smartphone-Kalender integrieren können. Circle to Search: Im Vorjahr zählten die Galaxy-S24-Smartphones zu den ersten, die mit Circle to Search von Google ausgestattet waren. Laut Samsung wurde diese Funktion nun verbessert, sodass auch Telefonnummern, E-Mail-Adressen und URLs auf dem Bildschirm erkannt werden und mit einem einzigen Antippen weiterverwertet werden können.

Autor Thomas Nigl Online- und Technik-Redakteur Thomas Nigl