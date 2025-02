Alexa+: Amazons Assistentin wird dank KI schlauer

Amazon will seine Sprachassistentin Alexa auf die nächste Stufe heben. Die neue, mit generativer künstlicher Intelligenz ausgestattete Version heißt Alexa+ und kann sich mit ihren Nutzerinnen und Nutzern unterhalten. Weiters kann die Software etwa Einkäufe erledigen oder Einladungen an Freunde verschicken.

Alexa+ wird für Kunden von Amazons Prime-Abo kostenlos sein. Ansonsten werden 19,99 Dollar monatlich dafür fällig. Die neue Version wird zunächst nur in den USA verfügbar sein. Wann es sie auf Deutsch geben wird, ist noch nicht bekannt. Von Amazon heißt es nur, die Software werde schrittweise in allen Ländern eingeführt, in denen Alexa aktuell nutzbar sei. Alexa+ soll auf fast allen Amazon-Echo-Geräten verfügbar sein – mit Ausnahme mancher früherer Echo-Generationen.

Ein Vorteil im Vergleich zu anderen Programmen sei, dass Alexa Kontakte, Termine und Gewohnheiten kenne, sagte Amazons Gerätechef Panos Panay. Auch die Steuerung von Geräten im Smart Home solle mit Alexa+ natürlicher werden, sagte Panay. Seit der Veröffentlichung von Alexa 2014 habe man ehrgeizige Ziele gehabt, sei bis jetzt aber durch die verfügbare Technologie eingeschränkt worden. Panay sprach damit auch den Konkurrenzkampf mit KI-Chatbots wie ChatGPT und Google Gemini an, die Alexa zuletzt mit ihren sprachlichen Fähigkeiten in den Schatten gestellt haben. Andere Chatbots funktionierten gut – aber sie hätten keinen Kontext über den Alltag der Nutzer oder deren Zuhause, sagte Panay. Das ist die Lücke, die Amazon ausfüllen will.

Neue Möglichkeiten gibt es etwa in Verbindung mit Sicherheitskameras. So kann man Alexa Fragen dazu stellen, was in den vergangenen Tagen rund um das Haus passierte: etwa, ob Pakete geliefert wurden oder jemand den Hund ausgeführt hat.

