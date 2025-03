Mobilfunkmesse im Zeichen künstlicher Intelligenz

Die Mobilfunkbranche scharrt in den Startlöchern: Am Montag wird der Mobile World Congress (MWC) in Barcelona eröffnet. Er bringt die globale Technologiebranche zu einem der größten Events des Jahres zusammen. Der MWC 2025 findet in der Fira Gran Via in L’Hospitalet de Llobregat statt und soll mehr als 100.000 Teilnehmer locken. Das heurige Motto: "Converge. Connect. Create."

Bei der diesjährigen Veranstaltung erwartet die Mobilfunkvereinigung GSMA mehr als 2700 Aussteller und 1200 Vortragende sowie Produkteinführungen, Demonstrationen der neuesten Entwicklungen und Diskussionen über die Zukunft der Technologie.

Das dominierende Thema – da sind sich alle Experten einig – wird auch heuer künstliche Intelligenz (KI) sein. Maschinen und Programme, die wie Menschen denken, halten Einzug in Smartphones und andere Unterhaltungselektronik.

Viele dieser Technologien sind zwar kommerziell noch nicht erfolgreich, geben aber einen Ausblick auf die Zukunft. So nutzte Humane beispielsweise die Messe im Vorjahr, um seinen AI Pin vorzustellen, und ein Jahr später wurde das Unternehmen nun an HP verkauft. Anstatt eines Bildschirms projiziert ein integrierter Laserprojektor eine Benutzeroberfläche auf die Hand des Nutzers, die sich mit Gesten steuern lässt. Anfänglich war das Produkt als Ladenhüter belächelt worden, danach zogen die Verkäufe an. Obwohl der MWC mittlerweile über mobile Geräte hinausgeht, bleiben Smartphones weiter eine große Attraktion. Zu den wichtigsten Produkteinführungen zählen:

Xiaomi 15 Ultra: Xiaomi wird seine Xiaomi-15-Serie während des MWC vorstellen, wobei der Schwerpunkt auf dem Xiaomi 15 Ultra liegt, das voraussichtlich über leistungsstarke Kameras verfügen wird.

Nothing Phone 3a und 3a Pro: Eine große Attraktion in diesem Jahr wird die Nothing-Phone-3(a)-Serie sein, die mit Qualcomm Snapdragon-Chips ausgestattet sein wird. Sie soll nächsten Dienstag auf den Markt kommen.

Samsung Galaxy S25 Edge: Das Samsung Galaxy S25 Edge wurde erstmals beim Galaxy-Unpacked-Event vorgestellt und wird wahrscheinlich beim MWC 2025 erneut zu sehen sein.

HMD und Honor werden voraussichtlich neue Telefone vorstellen. Unterdessen wird Lenovo mit seinem ThinkBook Flip AI PC Schlagzeilen machen, einem faltbaren Laptop mit flexiblem OLED-Display. Im Gegensatz zu herkömmlichen Laptops ist dieses Modell so konzipiert, dass es vertikal aufgeklappt werden kann und so einen erweiterten Arbeitsbereich bietet.

Auf dem MWC 2025 wird außerdem die Talent Arena vorgestellt, eine Initiative von Mobile World Capital Barcelona (MW Capital), die darauf abzielt, die globale Entwicklergemeinschaft zusammenzubringen. Auch Apple-Mitgründer Steve Wozniak tritt auf.

Zahlen und Fakten

1987 fand der Mobile World Congress (MWC) erstmals statt, und zwar in London. In den darauffolgenden Jahren gab es Austragungen in Madrid und Cannes, 2013 folgte die Übersiedelung nach Barcelona.

1,2 Milliarden Smartphones wurden im Vorjahr weltweit laut dem Marktbeobachter IDC verkauft. Führend sind Apple aus den USA und Samsung aus Südkorea.

9 von zehn Handys ab 250 US-Dollar werden bis 2028 mit generativen KI-Funktionen aufwarten, erwarten Experten. Generative KI bezeichnet jene künstliche Intelligenz, die Texte, Bilder oder Videos erschaffen kann.

