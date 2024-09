iOS 18: Das sind die neuen Funktionen des iPhone-Betriebssystems

Mit dem Betriebssystem-Update iOS 18 fällt bei Apple der Startschuss zur KI-Ära. Wie berichtet, ist Apple Intelligence in der EU zunächst aber nicht verfügbar. Dennoch bringt iOS 18 eine Reihe neuer Funktionen. Wir geben einen Überblick.

Der Homescreen bekommt völlig neue Gestaltungsmöglichkeiten. Erstmals können die App-Icons frei platziert werden. Weiters können iPhone-Nutzerinnen und Nutzer die Symbole nach Belieben einfärben, den Dark-Mode aktivieren und sogar die Icons in Widgets verwandeln. Zudem ist es möglich, einzelne Apps mit einer Face-ID-Abfrage zu schützen. Auch für den Sperrbildschirm sind neue Widgets verfügbar, die Symbole am unteren Rand (als Standard sind hier Taschenlampe und Kamera eingestellt) können nun getauscht werden.

Überarbeitet hat Apple auch das Kontrollzentrum – sowohl was das Design als auch die Funktionalität betrifft. Einzelne Steuerelemente können nach Belieben hinzugefügt, ausgetauscht oder entfernt werden. Neu ist auch, dass das iPhone von hier aus ausgeschaltet werden kann.

Eingeführt werden mit iOS 18 weiters eine überarbeitete Foto-App, eine neue Passwort-App, ein Taschenrechner mit erweitertem Funktionsumfang (inklusive Währungsumrechner), zusätzliche Formatierungsmöglichkeiten sowie Funktionen in der Notizen-App und die Integration von Erinnerungen in die Kalender-App. Die Obergrenze beim Aufladen des Akkus kann nun in Fünf-Prozent-Schritten zwischen 80 und 100 Prozent eingestellt werden, allerdings ist das nur bei neueren Modellen (ab iPhone 15) möglich.

iOS 18 ist als Softwareupdate für iPhone Xs und neuer verfügbar

Autor Thomas Nigl Online- und Technik-Redakteur Thomas Nigl