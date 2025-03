Telekommunikation: "Europa muss massiv aufholen"

Der chinesische Telekommunikationsausrüster ZTE (Zhong Xing Telecommunication Equipment) macht angesichts der Mobilfunkmesse in Barcelona (mehr dazu hier)auf Europas Rolle in der weltweiten Telekommunikationsbranche aufmerksam. Die Branche wachse in Europa zwar dynamisch, aber Investitionen in die Infrastruktur seien 2023 erstmals seit zehn Jahren gesunken: um zwei Prozent auf 57,9 Milliarden Euro. Die USA und Asien rüsteten hingegen weiter auf, sagte ZTE-Manager Christian Woschitz diese Woche