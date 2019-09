Das sind die besten neuen Spiele für den Herbst

Der Sommer ist zu Ende und damit wird die Vorstellung immer verlockender, die Gartenbank gegen Couch oder Computersessel zu tauschen und einige der neuesten Spiele auszuprobieren, die im Herbst erscheinen. Wir haben die interessantesten aktuellen und kommenden Titel für Sie zusammengetragen.

Death Stranding

Vor drei Jahren zeigte Hideo Kojima, bekannt durch die Metal-Gear-Reihe, sein jüngstes Spieleprojekt erstmals der Öffentlichkeit. Seither ist klar, dass Death Stranding anders sein wird als herkömmliche Spiele. Der Spieler muss eine surreale Welt voller unsichtbarer Gefahren durchqueren, um isolierte Städte miteinander zu verbinden. Der bekannte Schauspieler Norman Reedus (Walking Dead) verkörpert den Hauptcharakter, Mads Mikkelsen und Regisseur Guillermo del Toro sind auch dabei.

Erscheint am 8. November für PlayStation 4

Pokémon Schwert und Schild

Pokémon Schwert und Schild Bild: Screenshot

Das erste "richtige" Pokémon-Abenteuer für die Nintendo Switch ist in Galar angesiedelt, eine an Großbritannien angelehnte Spielwelt. Kontroversiell war die Entscheidung, dass nicht alle Pokémon-Arten im Spiel vertreten sind. Immerhin gibt es wieder neue, lokale Pokémon-Varianten. Erscheint am 15. November für Nintendo Switch

Borderlands 3

Borderlands 3 Bild: Screenshot

Der dritte Teil der Borderlands-Reihe perfektioniert die Mischung aus Rollenspiel und Shooter. Sieben Jahre nach dem zweiten Teil hat Pandora nichts von seinem Endzeit-Comic-Charme eingebüßt. Dazu können nun endlich auch andere Planeten erkundet werden. Erschienen für PC, PS4 und XBox One

Untitled Goose Game

Untitled Goose Game Bild: Screenshot

Wollten Sie schon immer in die Rolle einer bösartigen Gans schlüpfen, die die Menschen in ihrer Umgebung terrorisiert? Mit dem skurrilen Indie-Titel Untitled Goose Game wird diese Fantasie Wirklichkeit. Erschienen für Nintendo Switch und PC

Luigi’s Mansion 3

Luigi’s Mansion 3 Bild: Screenshot

Der Klempner im grünen Overall steht oft im Schatten seines Bruders Mario. In Luigi’s Mansion ist er nicht nur Gehilfe, sondern Protagonist. In Ghostbusters-Manier macht sich Luigi auf Geisterjagd, um schließlich Mario, Peach und Co zu befreien, die von König Buu Huu gefangen gehalten werden. Erscheint am 31. Oktober für Nintendo Switch

Mario Kart Tour

Mario Kart Tour Bild: Screenshot

Mario Kart auf dem Handy klingt fast zu schön, um wahr zu sein. Mario Kart Tour bringt das bekannte Gameplay der Rennspiel-Reihe tatsächlich erfolgreich auf den Smartphone-Bildschirm, verbindet dies aber leider mit Free-to-play-Elementen wie begrenzten Spielversuchen. Erscheint am 25. September für Android und iOS

Link’s Awakening

Link’s Awakening Bild: Screenshot

Im Remake des Game-Boy-Klassikers von 1993 strandet Held Link auf der Insel Koholint und muss zahlreiche Dungeons absolvieren, um den Windfisch aufzuwecken, der ihm helfen soll, von der Insel wieder wegzukommen. Ganz anders als Breath of the Wild, aber trotzdem typisch Zelda, ist Link’s Awakening ein Pflichtkauf für Zelda-Fans. Erschienen für Nintendo Switch

Need for Speed: Heat

Need for Speed: Heat Bild: Screenshot

Die Need-for-Speed-Reihe ist eine der erfolgreichsten Rennspiel-Serien, seit den früheren Glanzzeiten ist aber einiges an Lack abgeplatzt. Die vergangenen fünf Titel stießen auf wenig positives Echo bei Kritikern und Spielern. Mit Need for Speed Heat will EA wieder zurück auf die Erfolgsstraße. Deswegen erinnert das Spiel in den Trailern an die erfolgreichen NFS-Underground-Titel. Tuning und Straßenrennen in einer offenen Spielwelt stehen im Vordergrund. Erscheint am 8. November für PC, PlayStation 4 und XBox One.

Doom Eternal

Doom Eternal Bild: Screenshot

Wer auf der Suche nach einem adrenalingeladenen Action-Shooter ist, wird bei Doom fündig. Der Vorgänger hat die Reihe ins 21. Jahrhundert gebracht, der neue Teil verspricht noch mehr Spaß bei der Monsterjagd. Erscheint am 22. November für PC, PS4, Switch und XBox One

Fifa 20

Fifa 20 Bild: Screenshot

Ein neues Jahr, ein neues Fifa. Aufregende Änderungen erwarten sich Fans nicht, groß war aber die Aufregung um das Fehlen von Juventus Turin und die Abstufung von Superstar Cristiano Ronaldo, der nun mit 93 Punkten einen Punkt hinter Lionel Messi liegt. Mit "Volta" gibt es immerhin ein Trostpflaster, denn der Drei-Gegen-Drei-Modus knüpft an die Zeiten der beliebten Fifa-Street-Reihe an. Erscheint am 24. September für PC, PS4, Switch und XBox One

F1 2019

F1 2019 Bild: Screenshot

Die Formel-1-Simulation schnitt in unserem Test sehr gut ab. Codemasters hat gegenüber dem Vorgänger fast alles verbessert und eines der besten aktuellen Rennspiele auf den Markt gebracht. Wer schon immer in einem F1-Cockpit sitzen wollte, kommt an F1 2019 nicht vorbei. Erschienen für PC, PS4 und XBox One

Star Wars Jedi: Fallen Order

Star Wars Jedi: Fallen Order Bild: Screenshot

Fallen Order mischt das Gameplay von Dark Souls mit der Star-Wars-Lizenz. Wer beides mag, wird das Action-Adventure ohnehin kaufen, doch der Titel wirkt auch unabhängig von der Lizenz vielversprechend. Erscheint am 15. November für PC, XBox One und PS4

