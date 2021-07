So luxuriös leben die Clooneys in Südfrankreich

Die 160 Hektar große Domaine du Canadel verfügt über eine Villa aus dem 18. Jahrhundert, einen Teich und viele Weinberge. Im beheizten Außenpool können die Zwillinge Alexander und Ella (3) nach Herzenslust planschen. Drinnen gibt es einen großzügigen Salon, eine offene Küche und sechs Schlafzimmer. Kolportierter Preis: 7,9 Millionen Euro.

Prominente Nachbarschaft

Clooney, der auch ein Ferienhaus am Comer See besitzt, schätzt in Frankreich wohl auch die Nachbarschaft: Nicht weit von Brignoles liegt das Château Margüi von Regisseur George Lucas (77), der auf dem Gelände ein Hotel eröffnen will. Rund eine halbe Autostunde entfernt ist das kleine Dorf Correns mit dem Weingut Chateau Miraval, das seit 2008 im Besitz des einstigen Hollywood-Traumpaars Angelina Jolie (46) und Brad Pitt (57) ist.