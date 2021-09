Schluss mit Jogginghosen? Die Mode der Zukunft

Nach langer Pause findet nun in Berlin erstmals wieder eine Modewoche vor Publikum im Saal statt. Dabei steht auch die Frage im Raum, wie die Krise unseren Stil verändert. Oder ob sie das überhaupt tut. Die österreichische Designerin Florentina Leitner glaubt, dass Menschen wieder mehr Lust aufs Experimentieren bekommen könnten. Mit ihren Entwürfen wurde am Montagabend der große Laufsteg im Kraftwerk eröffnet. "Manchmal trage ich auch eine Jogginghose", sagte Leitner. Sie habe aber in diese Kollektion keine eingebaut, weil sie hoffe, dass "die Jogginghosen-Zeit" jetzt vorbei sei.

Ihre Kollektion für 2022 spielt mit Ideen für einen Urlaub am Mond(see). Bild: dpa

Blumenmuster, Federschmuck

Sie glaube, dass Menschen mit Mode den tristen Alltag wieder etwas hinter sich lassen wollten. Und dafür hat sie dann auch ein paar Vorschläge. Enge Körperanzüge zum Beispiel, bedruckt und glänzend. Blumenmuster und Federschmuck. Oder einen Body mit Schwan. Manche Schnitte erinnern an eine Matrosenuniform. Daneben gibt es auch einen bequemen Kapuzenpullover und übergroße Hemden.

Inspiriert sind Leitners Entwürfe von der Frage, wie eine Reise zum Mond aussehen könnte – und vom Mondsee in Oberösterreich. Sie sei in ihrer Kindheit öfter an dem See gewesen, sagte die niederösterreichische Designerin. Sie habe sich von dem Land inspirieren lassen wollen, von Trachten und Blumen. Und ihr habe die Verbindung der gegensätzlichen Elemente gefallen – Weltall und Seengebiet.

Was kommt nach der Krise?

Bis ins Weltall dürfte es auch vor der Krise kaum jemand geschafft haben. Viele mussten wegen der Pandemie ihren Urlaub ausfallen lassen – oder konnten nur daheim arbeiten. Andere mussten zwar weiter zur Arbeit fahren, konnten aber nicht mehr ins Fußballstadion, ins Gasthaus oder ins Kino. Alles Dinge, die Einfluss auf Mode haben können.

Journalistin Christiane Arp hält es aber für ein Klischee, wenn man nun glaubt, Menschen würden in der Jogginghose versacken. "Ich denke, dass es eine Zeit lang für uns alle gut funktioniert hat. Weil wir eben zu Hause waren", sagte Arp, die lange Chefredakteurin der deutschen "Vogue" war. Aber das Rausgehen und Sich-Schmücken mache ihr und anderen auch Spaß – "und heute noch viel mehr nach diesen Monaten".

Mit der Eröffnungsschau zeigte sich Arp zufrieden. "Genau davon müssten wir in Berlin mehr sehen", sagte sie. Es sei wichtig, dass junge Kreative Plätze hätten, um sich auszuleben, und auch den Mut. Später gebe es für Designer mehr wirtschaftliche Zwänge. Arp sagte, für sie persönlich sei Mode immer noch der Platz, um sich kreativ auszuleben. "Und wenn ich das hier sehe, dann ist das toll."

Leni Klum auf dem Laufsteg

Unter dem Dach der Berliner Modewoche laufen mehrere Veranstaltungen. Zuletzt sind Teile der Modewoche nach Frankfurt abgewandert, in Berlin gibt es weiterhin etliche Schauen, Konferenzen und andere Formate. Neben der Mercedes-Benz Fashion Week sind etwa später noch Schauen von About You geplant, mit Kollektionen von Sängerin Lena Meyer-Landrut und Leni Klum, der Tochter von Heidi Klum.

Das Programm

Die Modewoche zeigt in den nächsten Tagen Designs von Kilian Kerner, der Tirolerin Rebekka Ruétz und Marc Cain. Erstmals finden die Shows wieder vor Publikum statt, im Jänner wurden sie wegen der Pandemie nur online gezeigt. Nun kamen etwa die deutsche Schauspielerin Anna Loos und Berlins Bürgermeister Michael Müller (SPD).

Laufstegpräsentationen, Digitalformate und Talks kann man als Livestream auf mbfw.berlin mitverfolgen.