Absage: Lindsey Vonn kommt doch nicht zum Wiener Opernball

Am Mittwoch gab Lugner bei einer Pressekonferenz seinen Stargast für den diesjährigen Wiener Opernball bekannt: US-Skirennläuferin Lindsey Vonn. Doch bereits zwei Tage später macht diese nun einen Rückzieher. Auf Twitter schrieb sie: "Hey Leute, ich will euch nur wissen lassen, dass ich nicht auf den Opernball gehen werde. Ich hatte eine großartige Zeit in Österreich letzte Woche und freue mich auf meinen nächsten Besuch".

Die 35-Jährige ist sie die erfolgreichste Skirennläuferin der Weltcupgeschichte. Sie gewann 82 Weltcuprennen in allen Disziplinen und trat im Februar 2019 bei der Ski-WM in Aare zurück.

Video: Lugner verkündete seinen Stargast