Die Geschichte kennt den D-Day, die Landung der Alliierten 1944 in der Normandie, und dann gibt es da noch den N-Day. Als Nylon-Tag ging der 15. Mai 1940 in die (Mode-)Geschichte ein. An diesem Mittwoch stürmten Zehntausende Frauen amerikanische Kaufhäuser, um endlich ihre Beine in ein Hauch von Nichts zu hüllen. Stundenlang standen sie dafür Schlange. Es war der erste offizielle Verkaufstag von in Massenproduktion angefertigten Nylonstrümpfen.