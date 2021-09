19 Monate nach Ausbruch der Coronavirus-Epidemie hofft man auf einen Neustart. 65 Events – 43 Liveshows und 22 digitale Defilees – stehen auf dem Programm der bis kommenden Montag laufenden Showreihe. Bei den letzten Ausgaben hatte es mehrheitlich digitale Events gegeben.

Mit dabei ist heuer auch wieder der Wiener Designer Arthur Arbesser, der seine Kreationen am Samstag vorstellt. Der 38-Jährige ist seit Jahren ein Fixstern bei der Mailänder Modewoche.

Armani, Prada, Gucci, Cavalli

Präsentieren wird sich auch die Top-Riege der italienischen Mode etwa mit Giorgio Armani, Versace, Prada und Gucci. Nach einigen Jahren Abwesenheit infolge einer Krise der Marke wird das toskanische Modehaus Roberto Cavalli wieder in Mailand präsent sein. Erwartet werden zudem Defilees des Daunenjackenherstellers Moncler, der in Österreich mit einer Shopkette präsent ist, und des Modehauses Boss. Neben den Defilees bietet die Modewoche eine Reihe von Veranstaltungen, wie die Ausstellung zum 40. Gründungsjubiläum der Marke Armani mit dem Titel "The way we are", die am Donnerstag eröffnet wird.