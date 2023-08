Matthias Schweighöfer: "Wir machen Paartherapie"

Bislang hielten Schweighöfer und Fee ihre Beziehung unter Verschluss - lediglich vereinzelte gemeinsame Postings zieren die Instagram Accounts des Paares. Nun überrascht der Schauspieler und Regisseur die Öffentlichkeit mit einem Geständnis. In einer Podcast-Folge spricht er offener denn je über seine Beziehung, ihre Hürden und warum er und Ruby O. Fee sich für eine Paartherapie entschieden haben.

"Wir machen so Paartherapie". Das erzählt der "Vaterfreuden"-Darsteller Barbara Schöneberger in ihrem Podcast "Mit den Waffeln einer Frau". Nach vier Jahren Beziehung möchte er den nächsten Schritt mit Freundin Ruby O. Fee gehen und das gemeinsame Vertrauen stärken. Manchmal seien die beiden nicht auf einer Wellenlänge und hätten unterschiedliche Herangehensweisen an bestimmte Dinge, gesteht der 42-Jährige.

Beim Thema Geschwindigkeit soll es öfters Unstimmigkeiten geben. Schweighöfer will sein Ziel immer so schnell wie möglich erreichen, Ruby hingegen lässt die Dinge langsamer angehen. Dass der Schauspieler hin und wieder über das Ziel hinausschießt, soll gelegentlich zu Schwierigkeiten führen. Reflektiert gibt Schweighöfer zu verstehen, dass er sich seiner lauten, präsenten und schnellen Art bewusst sei. Diese Art des Vorpreschens belastet auch die Beziehung zu Fee. Laut Schweighöfer wünscht sich die 27-Jährige, "ein paar Stufen gemeinsam zu gehen".

Zuletzt brilliert Matthias Schweighöfer in Christopher Nolans "Oppenheimer" an der Seite von Schauspielgrößen wie Cillian Murphy und Matt Damon. Seit geraumer Zeit feiert der gebürtige Deutsche auch in Hollywood große Erfolge. Sogar bei Talkshow-Ikone Jimmy Fallon durfte Schweighöfer schon zu Gast sein. Neben seiner Schauspielkarriere ist der Berliner Mitgründer der deutschen Filmproduktionsgesellschaft Pantaleon Films.

