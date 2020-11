Linzerin wird zum Model des Jahres gekürt

Nadine Mirada (30) wurde bei den Vienna Awards 2020 zum „Model des Jahres“ gekürt. Die Linzerin hat weibliche Kurven und ist nicht trotzdem, sondern genau deshalb ein international gefragtes Model. Sie arbeitet unter anderem für die US-Marke Guess.

Beim OÖN-Frauentag im März dieses Jahres sprach sie über Schönheitsideale im Netz. „Jede Frau hat etwas Besonderes. Man soll sich nicht immer mit anderen vergleichen, sondern sich auf seine Stärken und seine individuellen Ziele konzentrieren“, so lautet ihr Credo. Ihr Selbstbewusstsein wurde schon früh geprägt. „Meine Mama hat mir immer schon Mut zugesprochen und ist selbst eine extrem attraktive Frau. Ich bin ehrlicherweise auch ganz froh, dass es zu meiner Teenager-Zeit noch kein Social Media gab und generell der Druck nicht so massiv war. Ob ich mit 20 schon so reif und gefestigt wie heute für den Job gewesen wäre, weiß ich ehrlich gesagt nicht“, sagte die Linzerin.

Ausgezeichnete Designerinnen

Michaela Mayer, Gründerin des Wiener Modelabels Michel Mayer, hat bei den Vienna Awards 2020 die Auszeichnung "Designerin des Jahres" erhalten. Sie gründete ihr Label 1996, seither stehen ihre Kollektionen für innovative und feminine konzeptionelle Mode.

Inge Prader wurde als beste Fotografin 2020 ausgezeichnet. Die Verleihung im Wiener Palais Esterhazy, die sonst als Gala mit vielen Prominenten inszeniert wird, konnte im Corona-Jahr Donnerstagabend via Internet verfolgt werden. Als beste Make-up-Künstlerin wurde Sabine Reiter geehrt, Nadine Gurtner als Stylistin vor den Vorhang gebeten. Haarstylist des Jahres wurde Gerhard Kopfer. Als Stilikone der Vienna Awards 2020 ging Designerin Marina Hoermanseder hervor.