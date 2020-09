Im Herbst trachten wir nach Spitze, Samt und Seide

Auch wenn viele Gelegenheiten, Dirndl und Lederhose zu tragen, heuer wegfallen: Tracht ist Tradition und gehört für viele auch im Corona-Herbst dazu. Die OÖN haben sich umgehört, was in dieser Saison im Trend liegt, und dabei auch erfahren, wie die Geschäfte so laufen. Das Fazit: durchwachsen.

1 | Regionalität zählt: Nein, einen richtigen Geschäftseinbruch hätten sie bei Gössl in Linz nicht verzeichnet, sagt Verkäuferin Gabi Arminger. Denn auch wenn so manches öffentliche Fest coronabedingt abgesagt wurde, so gäbe es doch viele andere Anlässe, sein fesches Dirndl oder die Lederhose auszuführen. "Jetzt werden ja zum Beispiel viele Hochzeiten oder Taufen nachgeholt. Oder denken Sie an den Kirchgang", sagt Arminger. Außerdem bemerkt sie, dass Kunden in Zeiten wie diesen noch mehr Wert auf Regionalität legten. "Das ist zwar schon länger so, das Virus hat diese Haltung aber sicher noch verstärkt. Den Leuten ist Qualität aus Österreich wichtig, das fängt bei Lebensmitteln an und geht bei der Mode weiter. Sie wollen nicht von China abhängig sein – und auf keinen Fall etwas aus Fernost."

Und was tragen modebewusste Oberösterreicher nun in diesem ganz besonderen Herbst? "Bei uns sind Blumen ein großes Thema – und Farbe. Beides steht ja für Fröhlichkeit. Bei den Materialien liege ganz klar der Samt im Trend. Sowohl beim Dirndl als auch beim Gehrock und den Herrenjanckern." Und noch etwas sei heuer auffällig: "Bei den Männer ist die Lederhose heuer noch mehr gefragt als sonst. Vielleicht so wie noch nie."

2 | Fesche Dirndln: Bei Trachten Weinbauer in Linz wiederum ist das Dirndl heuer der "Bestseller". "Mir fällt auf, dass sich auch viele junge Frauen dafür interessieren. Oft ist das auch ein Geschenk der Eltern an ihre Töchter", sagt Verkäuferin Gabriela Mayr. "Wir haben ja eher hochpreisige Kleidung. Ich glaube, unsere Kunden wollen etwas Beständiges kaufen, etwas, woran sie lange Freude haben. Und eine Tracht hat man in der Regel viele Jahre."

Auch bei der Kollektion von Weinbauer spiele Samt eine große Rolle. "Besonders schön sind diesen Herbst Dirndln in Grün, Blau und Beerentönen. Dazu werden hochgeschlossene und/oder schöne Spitzenblusen und Seidenschürzen kombiniert."

3 | Kleidsam: Im Linzer Heimatwerk ist die Nachfrage zwar da, "aber nicht wie sonst", sagt Schneidermeisterin Meta Kirchweger. Nichtsdestotrotz gäbe es auch heuer Trends: "Ganz modern sind zum Beispiel trachtige Röcke und Trachtenkleider." Letztere hätten keine Schürze und würden auch ein wenig lockerer sitzen als ein klassisches Dirndl. "Und das ist manchen Damen lieber." Wunderschön dazu: ein breiter Stoffgürtel aus Baumwolle oder Seide, "der das Outfit gleich festlicher und besonders macht". Der Gürtel wird – passend zu Rock oder Kleid – gleich direkt in der hauseigenen Werkstatt genäht.

4 | Hoffentlich glänzende Aussichten: Für Harriette Lieb von Thalbauer war Corona "das Schlimmste, das ich in den vergangenen Jahren erlebt hab", sagt sie. Und auch wenn sich das Geschäft schön langsam wieder erhole, von normal sei man " weit entfernt", so die Chefin des Linzer Traditionsgeschäfts. Dafür sind die Trends umso glänzender: "Wir haben heuer besonders schöne Seidendirndl", sagt Harriette Lieb. Bei den Farben seien jetzt Brombeer und Grau in Mode. Außerdem neu: Samtjackerl, Lederröcke und Spitzenbodys. "Die trägt man unterm Dirndl oder Rock, da schoppt sich dann nichts mehr."



Trachtenröcke und Kleider: Es muss nicht immer Dirndl sein – heuer sind im Heimatwerk Trachtenkleider und Röcke sehr gefragt. Außerdem neu und sehr originell: die handgefertigten Taschen aus Buchdeckeln von Bernadette Hartl aus Steyr alias Bernanderl.

Bild: Hannesecker



Schön in Seide: Beim Linzer Traditionsbetrieb Thalbauer sind heuer Seidendirndl besonders schön. Sie werden in der eigenen Schneiderei genäht. Bei der Präsentation hilft die Familie mit: Das Model auf dem Bild ist die Enkelin von Chefin Harriette Lieb.

Bild: Weissengruber



Samt und Spitze: Samt gehört zu den ganz großen Trends im Trachtenherbst 2020 – auch beim Dirndl. Besonders schön dazu: hochgeschlossene und/oder Spitzenbluserl wie hier bei der Kollektion von Kinga Mathe, gesehen bei Weinbauer in Linz.

Bild: Kinga Mathe

Artikel von Valerie Hader v.hader@nachrichten.at