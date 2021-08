Fürstin Charlène noch bis Oktober in Südafrika

Die 43-Jährige, die mit dem 20 Jahre älteren Fürsten Albert II. (63) verheiratet ist, war zu Jahresbeginn in das Land am Südzipfel Afrikas gereist, um den Kampf gegen die Nashorn-Wilderei zu unterstützen.

Was zunächst wie ein Heimatbesuch fern von Monaco wirkte, entpuppte sich immer deutlicher als monatelanger Daueraufenthalt – und nährte in den sozialen Medien Spekulationen zu einer möglichen Trennung des Paares sowie zu einer möglichen Rückkehr der Fürstin in ihre alte Heimat. Die Mutter der Zwillinge Gabriella und Jacques – des künftigen Fürsten von Monaco – beteuerte dagegen immer wieder in Interviews, wie sehr sie ihren Gatten und vor allem auch die Kinder vermisse, mit denen sie täglich per Videoschaltung rede. Die besuchten sie im Juni, als ihre Nichte Aiva den fünften Geburtstag feierte – wie Charlène für ihre Instagram-Seite im Foto festhielt.

Bild: Instagram

Nun berichtete sie dem südafrikanischen Radiosender 702, ein vor ihrer Reise durchgeführter kieferchirurgischer Eingriff habe ihre Rückkehr hinausgezögert. Die Entzündung dürfte ihren Aufenthalt noch weiter verlängern, da sie beim Fliegen in großer Höhe den Ohrendruck nicht ausgleichen könne. "Ich kann nicht vorhersagen, wie der Heilungsprozess bei mir verlaufen wird", sagte sie und deutete Ende Oktober als Rückkehrtermin an und sagte: "Afrika wird stets ein Teil von mir sein."