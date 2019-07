Die Nachricht, dass die legendäre Unterwäsche-Modenschau heuer nicht stattfinden wird, kam überraschend und war vermutlich nicht ganz so geplant. „Leider wird es in diesem Jahr keine Victoria's Secret Fashionshow geben“, erklärte Model Shanina Shaik (28) in einem Interview mit „The Daily Telegraph“. Die schöne Australierin schwebte zuvor schon fünfmal für das Unternehmen über den Laufsteg. "Das ist etwas, woran ich nicht gewöhnt bin. Zu diesem Zeitpunkt im Jahr trainiere ich normalerweise wie ein Engel", so Shaik.

Genaue Gründe für die angebliche Absage nannte sie nicht, nur, dass man nach "neuen Wegen" suche, um die Show aufzupeppen.„Ich bin sicher, dass sie versuchen, an einer neuen Show zu arbeiten – weil es einfach die beste auf der ganzen Welt ist“, so Shaik weiter. Auch viele Fans des jährlichen Spektakels sind vermutlich enttäuscht.

Im Mai dieses Jahres wurde bekannt, dass die alljährliche Show nicht mehr im Fernsehen übertragen wird.

Seit 23 Jahren schweben die Engel der "Victoria's Secret"-Show nun schon alljährlich in teils sündhaft teurer Unterwäsche über den Laufsteg. Laut der US-Seite "People" fuhr die TV-Übertragung der Show im vergangenen Jahr allerdings die schlechtesten Quoten seit Beginn der Aufzeichnung im Jahr 2001 ein