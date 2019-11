Kronstorf ist ab heute die Narrenhauptstadt

Zum Lachen gehen die Oberösterreicher heuer – nach Kronstorf. Die 3500-Einwohner-Gemeinde ist ab heute, 11.11 Uhr, die Narrenhauptstadt des Landes. Möglich gemacht hat das die Faschingsgilde im Kronstorfer Ortsteil Thaling, die als eine der aktivsten Gilden im Land den Titel in den Bezirk Linz-Land holte. Bereits heute hat die Gilde ihren ersten großen Auftritt.

Ab 14 Uhr Umzug in Linz

Um kurz nach 15 Uhr wird das Prinzenpaar Julia und Martin von Landeshauptmann Thomas Stelzer zum Landesprinzenpaar gekürt. Danach übernehmen die Kronstorfer die Regentschaft in der "fünften Jahreszeit". Begleitet werden sie dabei von Kollegen aus zahlreichen Gilden: Bereits um 14 Uhr treffen sich bis zu 150 Gildenmitglieder auf dem Hauptplatz, um über den Taubenmarkt zum Landhaus zu ziehen. "Es haben sich sogar Gilden aus Berchtesgaden und aus Wien angesagt", sagt Obmann Michael Hametner.

Bis zum Faschingsdienstag am 25. Februar 2020 wartet auf die Kronstorfer nun jede Menge Arbeit: So gestaltet die Gilde von 24. bis 26. Jänner die beliebten Faschingssitzungen. Auch der Landesfaschingsumzug findet heuer in Kronstorf statt. "Es wird ein länderübergreifender Umzug sein", sagt Obmann Hametner. Er startet im niederösterreichischen Ennsdorf und endet in Kronstorf. 40 bis 50 Gruppen werden erwartet.

Auch andere Gilden lassen es heute zum Faschingsbeginn rundgehen: So übernimmt um 11.11 Uhr die Faschingsgilde Linz-Kleinmünchen-Ebelsberg im Linzer Alten Rathaus von Bürgermeister Klaus Luger die Rathausschlüssel und stellt das Prinzenpaar vor. Zur gleichen Zeit stürmt in Timelkam (Bezirk Vöcklabruck) die Gilde Fagiti das Rathaus, um Bürgermeister Johann Kirchberger den Rathausschlüssel zu entreißen. (hes)

