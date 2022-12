Auf zum Tanz! Die Ballsaison hat begonnen

Silvester: Für viele Menschen bietet der Jahreswechsel schon die erste Gelegenheit, ein rauschendes Fest zu feiern. Doch das ist erst der Anfang, denn in diesem Fasching ist der Veranstaltungskalender nach zwei Jahren Pause endlich wieder gut gefüllt.

Die OÖNachrichten haben die Termine für die schönsten Bälle im Land – und natürlich auch die Modetrends der Saison.

Ballkalender 2023

CV-Ball: Samstag, 14. Jänner, Palais Kaufmännischer Verein Linz

Galanacht des Sports: Freitag, 20. Jänner, Brucknerhaus Linz

Jägerball: Samstag, 21. Jänner, Palais Kaufmännischer Verein Linz

KV-Ball: Samstag, 28. Jänner, Palais Kaufmännischer Verein Linz

Techniker Redoute: Freitag, 10. Februar, Palais Kaufmännischer Verein

Opernball: Donnerstag, 16. Februar, Staatsoper Wien

Piratenball: Samstag, 18. Februar, Posthof Linz

Polizeiball: Montag, 20. Februar, Brucknerhaus Linz

Tortenball: Samstag, 29. April, Palais Kaufmännischer Verein Linz

Oberösterreicher-Ball: Samstag, 17. Juni, Wiener Rathaus

Ballkleider: „Es darf ein bisserl mehr sein“

„Man merkt den Leuten an, dass sie sich wieder richtig schön machen wollen“, sagt Christine Rührlinger von „Hänsel und Gretel“ in Gunskirchen. Die Frauen legen Wert auf Eleganz und kaufen am liebsten lange Kleider. „Sie genießen es offensichtlich, sich festlicher zu kleiden, einen besonderen Anlass mit einem besonderen Gewand zu würdigen.“

„Viva Magenta“-Schick in der Modefarbe des Jahres Bild: Tarik Ediz

Kleider mit Capes oder Schleppe für den großen Auftritt Bild: Talbot Runhof

Der Jumpsuit ist heuer eine tolle Alternative. Bild: Tarik Ediz

Was die Trends betrifft, so sind die Roben heuer sehr bunt. „Auch gern in ‚Viva Magenta‘, der Farbe des Jahres 2023. Das ist ein sehr warmer, femininer Ton, der vielen Frauen sehr gut steht“, sagt Christine Rührlinger. Generell seien die Ballkleider wieder üppiger.

„Nicht in Form von Reifröcken oder Tüllorgien. Gemeint ist damit, dass sie allesamt etwas Besonderes haben. Manche sind mit einer Schleppe ausgestattet, andere haben einen asymmetrischen Schnitt. Manche sind mit Perlen verziert, andere mit Blumen, Federn oder Stickereien“, sagt Rührlinger. Neu sei auch, dass viele Damen – auch die jungen – lange Ärmel bevorzugen. „Das sieht elegant aus. Auch eine Art Cape, also ein Überwurf, kommt sehr gut an bei den Damen.“

Und nicht zuletzt gehört in dieser Festsaison ein Jumpsuit, also ein einteiliger Overall, zu den großen Trends.

Frisuren sind lockig und locker

„Perfekt gelegt und akkurat geföhnt – diese Zeiten sind vorbei“, sagt Barbara Forstner, Salonleiterin beim Friseur Haircutters in den Linzer Promenaden Galerien. „Ganz im Gegenteil: Festliche Frisuren sind heuer lockig und leicht.“ Die Haare trage man dabei gern halb offen, also nur teilweise hochgesteckt zu einem lockeren Knoten. Überhaupt seien Locken 2023 sehr angesagt. Dafür bleibe man beim Haarschmuck zurückhaltender. Glitzer bleibt in dieser Saison den Kleidern, Schuhen und Accessoires vorbehalten.

Make-up für den „Glow“

Natürlichkeit sei den Damen wichtig, auch beim Abend-Make-up, sagt Mona Eder von Nägele und Strubell in Linz. Für einen schönen Teint empfiehlt sie gut deckendes Make-up.

Bei den Lippen sei Rot der Klassiker, auch Korallentöne lägen im Trend.

Besonders schön: die Haut zum Leuchten bringen, ihr also einen schönen „Glow“ verleihen. „Das gelingt mit einem Highlighter, den man auf die Stellen aufträgt, wo das Licht hinkommt – also etwa auf Nase oder Wangenknochen.“ Und noch ein Tipp vom Profi: zuvor immer Gesichtscreme auftragen: „Das macht einen großen Unterschied. Die Haut wird gut genährt, spannt nicht und wirkt einfach glatter und ebenmäßiger.“

