Sport-Kombi vom Golf-Platz

Der Golf Kombi mit dem Zusatz "R" ist ein astreiner Spaßmacher. 235 kW (320 PS) bzw. 420 Nm erzeugt der 2,0-TSI-Vierzylinder. Mit dieser Leistung beschleunigt der Wolfsburger in 4,9 Sekunden von 0 auf Tempo 100. Spitze: 270 km/h. Das 7-Gang-Doppelkupplungsgetriebe ist Serie. Im R-Performance-Paket inkludiert sind die beiden Fahrprogramme "Drift" und "Special". Der R Variant darf 750 bzw. 1900 Kilogramm an die Anhängerkupplung nehmen. Das Ladeabteil packt 611 bis 1642 Liter. Der Kombi gibt im August sein Stelldichein in Österreich. Dann gibt’s auch Preise.