Der neue 3008 steht am Start

Dieser Tage rollt der SUV in die heimischen Schauräume. Die Franzosen haben den 3008 kräftig aufgewertet, und zwar mit der neuesten Pixel-LED-Technologie, die die Lichtkegel automatisch an die Verkehrssituation anpasst. Dazu verbaut Peugeot das neue Panorama-i-Cockpit samt 21-Zoll-HD-Curved-Panoramadisplay, unter dem sich das digitale Cockpit-Display und der zentrale Touchscreen verbergen. Daneben hat der 3008er noch allerlei neue Assistenten wie die Rückfahrkamera an Bord. Das Kofferraumvolumen geben die Franzosen mit 520 bis 1480 Liter an. Ab-Preis: 39.330 Euro.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper