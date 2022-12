Im Müll ausgesetzt: Welpe wird Suchhund

Neues Leben in Kärnten

FERLACH. "Hummel" war einer von vier Hundewelpen, die vor einigen Wochen in Griechenland in einer Mülltonne gefunden wurden. Nach ihrer Rettung brachte der Verein "Paws with Love" die Tiere nach Österreich. Jetzt soll Hummel eine Ausbildung zum "Stöberhund" machen und als Teil der Suchhundestaffel des Samariterbundes Kärnten bei Suchaktionen helfen.

