Zweiter Ferienstart in Österreich: Das nächste Stauwochenende steht bevor

Der ÖAMTC rechnet bereits am Freitagnachmittag mit Reisewellen aus den Ballungszentren, die Hauptverkehrsrouten in West- und Südösterreich werden ab Samstagfrüh überlastet sein. "Den größten Zeitverlust gab es am letzten Wochenende in Slowenien - 20 Kilometer stockender Verkehr von der Grenze bei Spielfeld (A9) bis Maribor wegen Baustellen", so die ÖAMTC-Mobilitätsinformationen, die hier erneut ein Nadelöhr orten. Weiteren Verzögerungen werden vor dem slowenisch-kroatischen Grenzübergang bei Gornji Macelj erwartet.

Potenzielle Staupunkte finden sich an der Südautobahn (A2) im Bereich Villach, der Ostautobahn (A4) mit der Baustelle Bruck an der Leitha-Ost, Knoten Bruckneudorf, an der Innkreisautobahn (A8) mit der Grenzstelle Suben, an der Pyhrnautobahn (A9) mit den Mautstellen Bosruck- und Gleinalmtunnel, die Baustellenbereiche St. Pankraz, Windischgarsten und Inzersdorf, Klaus sowie Gratkorn Nord und Übelbach.

Die Tauernautobahn (A10) zeigt Staupotenzial im gesamten Verlauf, speziell jedoch im Raum Salzburg und Tunnelgruppe Werfen sowie vor der Mautstelle St. Michael im Lungau, bei der Inntalautobahn (A12) im Gegenverkehrsbereich Wörgl und Großraum Innsbruck. Staus sind auch auf der Brennerautobahn (A12) im gesamten Verlauf möglich, speziell zwischen Innsbruck und der Mautstelle Schönberg und an der Baustelle Luegbrücke.

"Heuer wird noch mehr los sein"

"Heuer wird noch mehr los sein, als im letzten Jahr. Schon beim Ferienstart am vergangenen Wochenende kam es auf der Tauern Autobahn (A10) vor dem Katschbergtunnel und der Mautstelle St. Michael zu ersten Staus im heurigen Sommerreiseverkehr. Die Baustelle bei der Tunnelgruppe Werfern ist "reisefertig". Sie sollte keine größeren Probleme machen", schätzt ÖAMTC-Stauberater Herbert Thaler die Lage ein.

In Salzburg treten mit Freitag, 00.00 Uhr auch wieder viele Abfahrts- und Durchfahrtssperren für den Transitverkehr in Kraft. "Wir werden auch ein Auge darauf werfen, ob diese Verbote eingehalten werden. Natürlich gibt es im Stau auch immer wieder Situationen, in denen man uninformierten Reisenden noch Auskunft erteilen kann," so Thaler.

Während der Sommerferien werden er und seine Kollegen abwechselnd an den Samstagen auf der Tauern Autobahn (A10) zwischen Walserberg und St. Michael im Lungau im Einsatz sein. Schon kleine Pannen können hier zu kilometerlangen Staus führen. Auf ihren Motorrädern haben die Stauberater die Möglichkeit, defekte Fahrzeuge schnell zu erreichen und wieder flott zu machen.

In Tirol gelten wieder Fahrverbote für den Urlaubertransit auf mehreren Landesstraßen in den Bezirken Kufstein, Reutte, Innsbruck und Innsbruck Land, informiert der ÖAMTC. Damit soll massivem Ausweichverkehr bei Staus auf den Hauptverbindungen entgegengewirkt werden.

Von Donnerstag, 6. Juli, bis Samstag, 8. Juli, findet am Salzburgring zudem das Electric Love Festival statt. Die meisten Besucherinnen und Besucher reisen über die Westautobahn (A1), die Abfahrt Thalgau und die Enzersberg Landesstraße (L117) oder über die Wolfgangsee Straße (B158) an. Die Anreise am Mittwoch und Donnerstag, besonders aber die Abreise am Sonntag werden zu Staus führen. Am Sonntag wird es auf der Route des Ötztaler Radmarathons zu Straßensperren kommen.

