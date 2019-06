Zweijähriger beinahe an Weintraube erstickt

Ein Zweijähriger aus dem Bezirk Klagenfurt-Land wäre am Mittwoch beinahe an einer Weintraube erstickt. Die Angehörigen versuchten zuerst selbst, dem Kind zu helfen, was aber nichts brachte. Sie mussten die Rettung rufen. Der Bub wurde per Rettungshubschrauber ins Klinikum Klagenfurt gebracht.

