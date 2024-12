Zoll griff Dubai-Schokolade im Wert von 52.000 Euro auf

Insgesamt fanden die Zöllner 2.540 Stück 200g-Tafeln in einem Wert von rund 52.000 Euro, die nach Österreich gebracht werden sollten, wie es am Samstag in einer Aussendung des Finanzministeriums hieß.

Zuerst wurden im Rahmen eines Schwerpunkteinsatzes im Oktober 1.500 Tafeln im Kofferraum des Busses gefunden. Bei einer weiteren Routinekontrolle Mitte November wurden dann erneut 16 Kartons mit insgesamt 1.040 Stück Dubai-Schokolade in demselben türkischen Reisebus entdeckt.

"Dieser Aufgriff zeigt, dass die Kolleginnen und Kollegen stets am Puls der Zeit sind. Unsere Kontrollen sind wichtige Beiträge zum Schutz der anständigen Unternehmen, die sich an die Regeln halten und Abgaben und Steuern gesetzeskonform entrichten. Mit Steuern und Abgaben werden außerdem beispielsweise Straßen, Schulen und Spitäler finanziert", sagte Finanzminister Gunter Mayr.

