Dubai-Schokolade: Was es mit dem Hype auf sich hat

Man nehme etwas Vollmilchschokolade, fülle sie mit einer Mischung aus Pistazie und knusprigem „Engelshaar“ – einem süßen Gebäck aus dem Balkanraum – und schon hat man den perfekten Social-Media-Hit kreiert. Zumindest scheint es so, denn auf die Schokoladenkreation gab es in den vergangenen Monaten einen regelrechten Ansturm: Die Spar-Filiale Certa in Wien musste die Trend-Tafeln rationieren. Videos auf Social Media wurden millionenfach geklickt. Auf Ebay wird der süße Snack zu Rekordpreisen gehandelt.

Von Dubai nach Österreich

Ursprünglich stammt die Rezeptur von Sarah Hamouda, der Inhaberin von Fix Dessert Chocolatier in Dubai. Richtig bekannt wurde die süße Nascherei erst durch soziale Netzwerke, wenn sich auch nicht eindeutig sagen lässt, wer den Hype zuerst losgetreten hat. Die Food-Influencerin Maria Vehera hat mit ihrem TikTok-Video jedenfalls einen Rekordwert von mehr als 98 Millionen Klicks generiert.

Mittlerweile haben zahlreiche andere Hersteller die Nachfrage als Anlass genommen, das Onlinephänomen selbst zu produzieren. Auch in Österreich, wo etwa in der Wiener Spar-Filiale Certa im zehnten Bezirk laufend neue Geschmacksrichtungen entstehen: Nutella, Karamell, Erdnuss, Nougat – der Fantasie scheinen keine Grenzen gesetzt.

Teurer Bissen

Auch der Schweizer Schokoladenhersteller Lindt ist kürzlich auf den Trend aufgesprungen – mit einer Limited Edition von 1.000 Stück. Auf Ebay sind 150 Gramm der Luxussüßigkeit teilweise für über 200 Euro zu ersteigern.

Kunden stehen Schlange vor einer Lindt-Filiale in Stuttgart, wo der Verkauf von 100 Dubai-Schokoladentafeln startet. Bild: THOMAS KIENZLE (AFP)

Wer die TikTok-Schokolade selbst probieren möchte, muss nicht zwingend so tief in die Geldbörse greifen. Seit Anfang November gibt es sie auch bei Interspar zu kaufen. 100 Gramm bekommt man dort für 5,99€.

