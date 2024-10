"Wir sind verzweifelt": Pfand auf Akkus und Batterien gefordert

Das Problem: Häufig landen die Batterien im Restmüll – laut Kuratorium für Verkehrssicherheit (KFV) würden jährlich rund drei Millionen Stück falsch entsorgt. Das kann fatale Folgen haben: "Es vergeht keine Woche, in der es nicht zu lebensgefährlichen Explosionen kommt, sagt Gabriele Jüly, Geschäftsführerin vom Verband Österreichischer Entsorgungsbetriebe (VOEB). Studien der Montanuniversität Leoben würden belegen, dass die steigende Anzahl von Lithiumbatterien im Restmüll und den Bränden in Recyclingbatterien eindeutig zusammenhängen.

Aus dem Archiv: Falsch entsorgter Müll als Ursache für Großbrand in Gerling

Die Verzweiflung in der Branche sei enorm, sagt die Verbandschefin. Deshalb hat sich der VOEB am Donnerstag in einer Pressekonferenz mit dem Bundesfeuerwehrverband und dem KFV an die Politik gewandt und appelliert, ein Pfandsystem auf Akkus und Batterien einzuführen. "Nur so können Brände in den Betrieben verhindert, die Sammelquote erhöht und Ressourcen geschont werden", wurde betont. Die Bundesregierung stehe ohnehin unter Zugzwang, weil die EU vorschreibt, die Sammelquote alter Batterien von derzeit 45 auf 73 Prozent zu erhöhen. Damit soll auch die Zahl der Brände gesenkt werden.

Ihre Ehrlichkeit ist gefragt:

So vermeiden Sie Brände

Aber was können Verbraucher tun, um das Brandrisiko zu minimieren? Das Wichtigste: "Alle in Umlauf gebrachten Lithiumbatterien müssen getrennt entsorgt werden", sagt Verbandschefin Jüly. Lithiumbatterien und Akkus dürften keinesfalls im Restmüll bzw. Hausmüll entsorgt. Stattdessen sollten sie bei den dafür ausgestatteten Problemstoffsammelstellen und in den Geschäften, die diese verkaufen, abgegeben werden.

Weitere Tipps:

Pole abkleben: Die Pole vor dem Einwurf in Batteriesammel-Boxen mit Klebestreifen (besser: Isolierband) abkleben, um sie so gegen Kurzschluss zu sichern. Wenn möglich, Akku getrennt vom Gerät abgeben.

Die Pole vor dem Einwurf in Batteriesammel-Boxen mit Klebestreifen (besser: Isolierband) abkleben, um sie so gegen Kurzschluss zu sichern. Wenn möglich, Akku getrennt vom Gerät abgeben. Für "Wohlfühltemperatur" sorgen: Akkus bevorzugen Zimmertemperatur und sollten nicht zu starken Belastungen ausgesetzt sein. Extreme Temperaturen – Wärme (+40 Grad) ebenso wie Kälte (-10 Grad) können den Akku beschädigen, was zu einem erhöhten Brandrisiko führt.

Akkus bevorzugen Zimmertemperatur und sollten nicht zu starken Belastungen ausgesetzt sein. Extreme Temperaturen – Wärme (+40 Grad) ebenso wie Kälte (-10 Grad) können den Akku beschädigen, was zu einem erhöhten Brandrisiko führt. Wenn ein elektronisches Gerät längere Zeit nicht benutzt wird, sollte der Akku (wenn möglich) aus dem Gerät genommen und kühl gelagert werden. Der Akku sollte zu 50 bis 70 Prozent geladen sein.

wird, sollte der Akku (wenn möglich) aus dem Gerät genommen und kühl gelagert werden. Der Akku sollte zu 50 bis 70 Prozent geladen sein. Werden am Gerät Verformungen, Sengspuren, Geruch, Erhitzung oder Verfärbungen wahrgenommen, das Gerät nicht in Betrieb nehmen! Bei Verdacht einer mechanischen Beschädigung, starker Wärme oder sonstiger Fehler, immer den Akku und das dazu passende Ladegerät überprüfen.

wahrgenommen, das Gerät nicht in Betrieb nehmen! Bei Verdacht einer mechanischen Beschädigung, starker Wärme oder sonstiger Fehler, immer den Akku und das dazu passende Ladegerät überprüfen. Nur vom Hersteller freigegebene Ladegeräte und Kabel verwenden: So kann sichergestellt werden, dass Akku und Ladegerät gut aufeinander abgestimmt sind.

So kann sichergestellt werden, dass Akku und Ladegerät gut aufeinander abgestimmt sind. Auf den Ladestand achten: Ein Smartphone sollte immer rechtzeitig – bei etwa 20 oder 30 Prozent – angeschlossen werden. Sowohl eine Tiefentladung (unter 20 Prozent), als auch das Aufladen auf 100 Prozent schadet dem Akku.

Ein Smartphone sollte immer rechtzeitig – bei etwa 20 oder 30 Prozent – angeschlossen werden. Sowohl eine Tiefentladung (unter 20 Prozent), als auch das Aufladen auf 100 Prozent schadet dem Akku. Auf nicht brennbarem Untergrund laden: Beim Aufladen eines Akkus entsteht immer Wärme. Das Überhitzen des Akkus kann zu einem technischen Defekt und im schlimmsten Fall sogar zu einem Brand führen.

