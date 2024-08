Falsch entsorgter Müll als Ursache für Großbrand in Gerling

Mehr als 160 Feuerwehrleute standen in der Nacht auf Donnerstag stundenlang in einem fordernden Löscheinsatz: In einer Halle der Firma Zellinger in der Ortschaft Gerling war ein Großbrand ausgebrochen. Es war nicht der einzige Einsatz auf dem Areal des Abfallwirtschaftszentrums in den vergangenen Tagen.

Wieder Feueralarm

In der Nacht auf Freitag gab es abermals Feueralarm: Ein Teil des Müllberges, der im Zuge der Löscharbeiten aus der Halle gebracht worden war, entzündete sich im Außenbereich erneut. Durch rasches Eingreifen konnte eine Ausbreitung verhindert werden.

Mittlerweile liegen auch die ersten Ergebnisse des Sachverständigen der Brandverhütungsstelle für Oberösterreich vor. Mit Großer Wahrscheinlichkeit lösten falsch entsorgte Gegenstände im Gewerbemüll – es könnte sich dabei zum Beispiel um Akkus gehandelt haben – aus. Fremdeinwirkung konnte ausgeschlossen werden.

Die Höhe des Sachschadens ließ sich am Freitagnachmittag noch nicht beziffern, hieß es seitens der Polizei.

