Wieder mehr als 2.500 Neuinfektionen in Österreich

Die Zahl der an oder mit Covid-19 gestorbenen Menschen stieg um 43 auf bereits 6.568 an. Die Zahl der Patienten in Spitalsbehandlung war weiterhin auf hohem Niveau - auf Normalstationen leicht rückläufig, auf Intensivstationen mussten jedoch zwölf Erkrankte mehr als am Mittwoch behandelt werden, so die Zahlen von Innen- und Gesundheitsministerium.

Im Schnitt der vergangenen sieben Tage kamen in Österreich beinahe zwei Wochen nach dem neuerlichen harten Lockdown immer noch täglich mehr als 1.988 Neuinfektionen hinzu. 21.261 Menschen galten als aktiv infiziert - 570 mehr als am Dreikönigstag. Den mehr als 2.500 Neuinfektionen standen 1.927 neu Genesene gegenüber. Die Zahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner (Sieben-Tages-Inzidenz) war mit 156,3 weiterhin sehr hoch.

Weiterhin sehr besorgniserregend ist die Entwicklung der Todesopfer. Innerhalb der vergangenen Woche wurden 346 Menschen, die an oder mit Covid-19 gestorben sind, gemeldet. Im Schnitt waren es in den vergangenen sieben Tagen täglich 49,4 Menschen, die an den Folgen oder mit einer SARS-CoV-2-Infektion gestorben sind. Die Sieben-Tages-Inzidenz bei den Toten beträgt 3,9 - das heißt, dass in der vergangenen Woche pro 100.000 Einwohner vier Menschen an den Folgen einer Covid-19-Erkrankung gestorben sind.

2.354 Menschen befanden sich am Donnerstag im Spital, 29 weniger als am Mittwoch aber zwölf mehr als vor einer Woche. Auf den Intensivstationen gab es am Donnerstag 23 erkrankte weniger als vergangenen Donnerstag, hier mussten 373 Patienten behandelt werden. Innerhalb einer Woche ging die Zahl der Intensivpatienten um 23 (minus 5,8 Prozent) zurück.

Seit Beginn der Pandemie wurden in Österreich 374.730 Menschen positiv getestet. 346.901 haben eine SARS-CoV-2-Infektion überstanden. In den vergangenen 24 Stunden meldete Niederösterreich 522 die meisten Neuinfektionen, 442 waren es in Wien, 378 in Salzburg. Kärnten verzeichnete 284 weitere Infektionen, Oberösterreich 273 und die Steiermark 264. In Vorarlberg kamen 150 Neuinfektionen hinzu, in Tirol 142 und im Burgenland 85.

