Verkehrsrowdy zückte in Wien-Donaustadt Pistole

Der 26-Jährige verständigte den Polizeinotruf, die Sondereinheit WEGA nahm den Beschuldigten ein paar Autominuten weiter vorläufig fest und stellte seine CO2-Pistole sicher. Der Vorfall von Sonntagnachmittag, den der 26-Jährige durchaus als Bedrohung wahrgenommen hatte, spielte sich auf der Erzherzog-Karl-Straße ab. Seiner Schilderung nach sei der 22-Jährige zuvor zu schnell gefahren und habe ihn und andere Verkehrsteilnehmer "geschnitten". Auf der Kreuzung kamen die beiden Autos nebeneinander zu stehen, beide Lenker ließen die Fenster hinunter, worauf es zu einem unfreundlichen Wortwechsel kam, schilderte Polizeisprecher Markus Dittrich.

"Der 22-Jährige bestreitet die Tat nicht. Er gab an, auf Grund eines Streits mit seiner Freundin bereits sehr aufgebracht gewesen zu sein und daher im Zuge des Streits seinem Kontrahenten die Pistole gezeigt zu haben, bedroht will er ihn aber nicht haben", so der Sprecher.