Unbeständiges Wetter mit Gewittern im Anmarsch

Schon am Montag überwiegen Wolken bei Weitem und von Salzburg ostwärts muss auch immer wieder mit kräftigen Schauern und lokalen Gewittern gerechnet werden. Im westlichsten Landesdrittel bleibt die Schauerneigung etwas geringer und die Sonne zeigt sich häufiger. Der Wind weht nur schwach aus Nord bis Ost. Die Frühtemperaturen liegen bei zehn bis 15 Grad, die Tageshöchsttemperaturen bei 17 bis 24 Grad.

Mit schwachem Tiefdruckeinfluss bleibt es am Dienstag weiterhin unbeständig. Sonne und Wolken wechseln einander ab und vor allem in der Osthälfte bilden sich einige teils kräftige Schauer aus. Am Nachmittag können diese sogar gewittrig ausfallen. Im Westen bleibt es etwas stabiler und die Sonne zeigt sich häufiger. Der Wind weht überwiegend schwach. Die Frühtemperaturen umspannen acht bis 15 Grad, die Tageshöchsttemperaturen 17 bis 25 Grad.

Mittwoch: Ein Tief in höheren Schichten zieht nordwestlich an Österreich vorbei, die genaue Lage des Tiefs und damit auch die Wetterprognose sind aber noch etwas unsicher. Aus heutiger Sicht scheint überall zumindest vorübergehend die Sonne. Im Tagesverlauf steigt mit Quellwolken die Schauer- und Gewitterneigung aber wieder verbreitet an. Am geringsten ist sie an der Alpennordseite. Der Wind weht meist nur schwach aus Nordwest bis Ost. Die Frühtemperaturen erreichen acht bis 15 Grad, die Tageshöchsttemperaturen 20 bis 26 Grad.

Am Donnerstag halten sich zunächst stellenweise tiefe Restwolken oder Nebelschwaden, tagsüber scheint aber dann überall zumindest vorübergehend die Sonne. Mit dieser steigt in der schwülen Luft die Schauer- und Gewitterneigung aber im Tagesverlauf verbreitet an. Der Wind weht schwach bis mäßig aus Nordwest bis Ost. Die Frühtemperaturen liegen bei acht bis 15 Grad, die Tageshöchsttemperaturen bei 22 bis 26 Grad.

In weiten Teilen des Landes geht es am Freitag schwülwarm und unbeständig mit dem Wetter weiter, vor allem in der Osthälfte steigt die Schauer- und Gewitterneigung tagsüber wieder überall an. Im Westen ist es aus heutiger Sicht etwas stabiler. Der Wind weht schwach bis mäßig aus Nordost bis Südost. Frühtemperaturen: neun bis 16 Grad, Tageshöchsttemperaturen: 21 bis 27 Grad.

