Unbeständiges Wetter mit Gewittern im Anmarsch

Des einen Freud, des anderen Leid: Während das Wetter in der kommenden Woche ideal für die Landwirtschaft ist, kommen Badebegeisterte kaum auf ihre Kosten.

Denn an den Vormittagen wird die Sonne vom Himmel scheinen, während die Nachmittage in weiten Teilen des Landes verregnet ausfallen.

Das verleiht dem Wachstum junger Ackerpflanzen wie Mais oder Zuckerrüben einen Schub. Wer aber nach der Schule oder am Feierabend Abkühlung sucht, erfährt diese eher von oben in Form eines Wolkengusses als im Schwimmbecken.

Den Grundstein für diesen Wechsel aus Regen und Sonnenschein legt das Wetter am Montag: Am Vormittag legt sich bei Temperaturen zwischen 18 und 22 Grad eine dichte Wolkendecke über das Land, erste Schauer gehen nieder. Diese wachsen im Laufe des Nachmittags zu Gewittern mit starken Regenfällen an. "Hagel oder Starkwind sind nicht zu befürchten. Wer aber zu dieser Zeit im Freien ist, wird waschelnass", sagt Josef Haslhofer, Meteorologe bei der GeoSphere Austria.

Regen wird Dampf wird Regen

Am Dienstag steigen die Temperaturen auf 19 bis 24 Grad, am Vormittag verziehen sich die Restwolken – doch nur kurz. Denn es beginnt ein Kreislauf, der laut aktuellen Prognosen bis ins Wochenende hinein andauern wird.

Weil der gefallene Regen im Sonnenschein wieder verdunstet, ziehen am Nachmittag Wolken auf. "Davon werden besonders die Berge betroffen sein. Dort heizen sich die Hangflächen auf, wodurch das Wasser schneller verdunstet und Auftrieb entsteht", erklärt Haslhofer.

Diese Wassermassen gehen am Nachmittag in Form von Regen nieder – und dieses Spiel wird sich voraussichtlich die gesamte restliche Woche wiederholen. "Es kocht sozusagen jeden Tag wieder auf. Grund dafür ist, dass es aktuell sehr wenig Luftbewegung gibt, sodass sich labile Luftschichten über längere Zeit halten", sagt Haslhofer.

Ein Gutes haben die stabilen Wetterverhältnisse auf jeden Fall: Die Temperaturen steigen ab der Wochenmitte auf sommerliche 22 bis 27 Grad und bleiben auf diesem Niveau.

