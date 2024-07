Tödlicher Unfall: Steirer (32) in Heuballenpresse eingeklemmt

Wie die Polizei mitteilte, war der Mann gerade dabei, mit einem Rundballenanhänger Stroh zu Ballen zu pressen. Ein Arbeiter, der in der Nähe den Rasen mähte, wurde auf den seit längerem stillstehenden Traktor aufmerksam.

Als er Nachschau hielt, fand er den Mann, der in der Ballenpresse eingeklemmt gewesen sein dürfte. Ein Großaufgebot an Einsatzkräften, darunter die Feuerwehren Knittelfeld und Sachendorf, Notarzt, Rotes Kreuz und die Polizei, traf wenig später an der Unfallstelle ein.

Zwar wurde der 32-Jährige rasch aus der Presse befreit, der Notarzt konnte jedoch nur mehr den Tod des Mannes feststellen. Der Unfall ereignete sich gegen 14 Uhr. Der genaue Unfallhergang ist derzeit Gegenstand laufender Ermittlungen.

