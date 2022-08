Sturm: Zwei Kinder von Baum erschlagen

Wie das Rote Kreuz in einer Aussendung mitteilte, gibt es mindestens zehn verletzte Personen, darunter mehrere Schwerverletzte. Laut ersten Angaben der Polizei waren mehrere Bäume am St. Andräer See umgestürzt.

Der Einsatz war am frühen Abend noch im Gange, die Rede ist von völlig chaotischen Zuständen im Bezirk Wolfsberg. Rotes Kreuz und Feuerwehr stehen im Großeinsatz, neben zahlreichen Rettungsfahrzeugen waren auch zwei Hubschrauber und mehrere praktische Ärzte an Ort und Stelle.

Unwetter hatten am Donnerstagnachmittag bereits zu Problemen auf Straßen in Kärnten und der Steiermark geführt: Sturmböen warfen Bäume um, sie blockierten an mehreren Stellen die Autobahnen A2 und A9. Besonders betroffen war der Osten Kärntens und der obersteirische Bezirk Liezen, hier standen die Feuerwehren am frühen Abend noch im Einsatz.

Unwetter auch bei Motorrad-WM

Ein Unwetter hielt auch zum Auftakt des Motorrad-WM-Wochenendes am steirischen Red-Bull-Ring die Einsatzkräfte auf Trab. Am Nachmittag wurde bei einem schweren Gewitter mehrere Bäume entwurzelt, außerdem löste ein Blitzschlag einen Waldbrand aus. In der Region rund um die Rennstrecke kam es zu Stromausfällen. Betroffen davon war auch die Infrastruktur des Red-Bull-Rings. Im bereits gut gefüllten Pressezentrum blieben beispielsweise die Bildschirme schwarz, die Pressekonferenz musste abgebrochen werden. Auch für die kommenden Tage ist rund um Spielberg der Durchzug von Schlechtwetter-Fronten vorhergesagt. Das Gastspiel der Motorrad-WM soll bis zu 200.000 Zuschauer anziehen.

Bei Griffen (Bezirk Völkermarkt) stürzten gleich mehrere Bäume auf die Südautobahn (A2) in Richtung Italien. Der Verkehr wurde deshalb bei Wolfsberg Süd von der Autobahn abgeleitet und floss über die Packer Straße (B70). Wegen umgestürzter Bäume gesperrt war auch die Auf- und Abfahrt Bad St. Leonhard nördlich von Wolfsberg, teilten Polizei und Asfinag mit. "Es sind zwischen Wolfsberg und Griffen sicher an die 30 Bäume umgestürzt", erklärte Autobahnmeister Robert Schrammel in einer Aussendung, "wir haben die Stämme im ersten Schritt mit einem Lkw und Schneepflug von der Fahrbahn geschoben." Im Anschluss werden die Bäume von den Feuerwehren so zerkleinert, dass sie von einem Holzunternehmen abtransportiert werden können.

Tunnel auf A2 und A9 gesperrt

Laut Asfinag kam es auf der Südautobahn zu einem Stromausfall, weshalb die Tunnelkette Pack auf der A2 in beiden Richtungen gesperrt wurde. Betroffen war auch die Pyhrnautobahn (A9) in der Steiermark - Klauser Tunnel und die Tunnelkette Lainberg mussten gesperrt werden, meldete der ÖAMTC. Ein Baum stürzte bei der Mautstelle Gleinalm auf die Fahrbahn, die A9 war daher in Richtung Graz gesperrt. Der Verkehr wurde ab St. Michael über die Semmering Schnellstraße (S6) und die Brucker Schnellstraße (S35) umgeleitet. Auch zwischen Kalwang und Treglwang sorgen umgestürzte Bäume für eine Sperre in Richtung Norden/Voralpenkreuz.

Im obersteirischen Bezirk Liezen meldeten die Feuerwehren ebenfalls zahlreiche Einsätze wegen Unwetterschäden: Bäume waren auf Straßen gestürzt und hatten die Verkehrswege blockiert, hieß es seitens des Bereichsfeuerwehrkommandos Liezen. Besonders heftig war das Unwetter im Gebiet zwischen Gröbming und Treglwang bzw. Admont, so die Feuerwehren. In Stainach sei ein Dach abgedeckt worden. Am Nachmittag standen vorerst rund 150 Männer und Frauen im Hilfseinsatz. Die Bereichswarnzentrale wurde aufgrund der hohen Anzahl an eingehenden Notrufen vorsorglich mit Disponenten nachbesetzt. Mit Stand 17.00 Uhr waren dann auch 21 Wehren des Bereiches Leoben im Unwettereinsatz.

Auch im Bezirk Murau hat das Gewitter enorme Schäden angerichtet – der Einsatzleiter im Interview: