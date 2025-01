Streit um Rodel eskalierte: Hüttenwirt soll Gast gebissen haben

Es ist eine Google-Rezension, wie man sie nicht alle Tage liest. "Als ich versuchte, meine Rodel zurückzubekommen, hat mir der Wirt in die Hand gebissen", schreibt ein entrüsteter Gast nach dem Besuch einer Hütte in der Steiermark, gut 30 Kilometer von der Landesgrenze zu Oberösterreich entfernt. Der Mann dürfte Anfang Jänner mit dem Betreiber der Hütte, zu der eine Rodelbahn samt -verleih gehört, in Streit geraten sein. Offenbar lief die Situation derart aus dem Ruder, dass es zu einer Rangelei zwischen Wirt und Gast kam, bestätigte die steirische Polizei auf OÖN-Anfrage.

"Ermittlungen laufen"

Im Zuge der Rangelei soll der Wirt zugebissen haben, sagte der Gast aus. "Die Ermittlungen laufen", heißt es seitens der Exekutive. Der Gast habe bei der örtlichen Polizeiinspektion Anzeige wegen Körperverletzung erstattet und sich dann selbstständig zu Untersuchung in ein Krankenhaus begeben. Der beschuldigte Wirt sei bereits einvernommen worden, er zeigte sich nicht geständig. Gegenüber den OÖN dementierte er die Vorwürfe.

"Unangemessen aggressiv"

"Die ganze Situation war vollkommen übertrieben und unangemessen aggressiv", berichtet hingegen der betroffene Gast, der sich "wie ein Verbrecher behandelt" fühlte. Er sei mit vier weiteren Erwachsenen und zwei Kindern samt einer Rodel zur Hütte aufgestiegen. Die Familie wollte eigentlich dort einkehren. Doch so weit kam es seinen Angaben zufolge gar nicht. Schon bei der Ankunft sei der Disput mit dem Wirt entstanden. Die Auseinandersetzung habe ihren Ausgang in einer Diskussion um eine Gebühr für mitgebrachte Rodeln genommen und sei darin gegipfelt, dass der Wirt dem Mann seinen Schlitten aus der Hand riss.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Polizei Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.