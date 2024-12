Steuerbetrug mit Vereinen aufgedeckt – Sieben Hausdurchsuchungen durchgeführt

Bargeldspürhund Seven erschnüffelte insgesamt 100.000 Euro

Ein schwerwiegender Fall von Steuerhinterziehung wurde vom Amt für Betrugsbekämpfung aufgedeckt. Zwei Verdächtige (40, 52) sollen über Jahre hinweg Vereine im Kultur- und Handwerksbereich gegründet und anschließend verkauft haben. Dadurch dürften die beiden Österreicher lukrative Einnahmen generiert haben.

Im Vorfeld der Vereinsverkäufe hatten die beiden Männer "Schulungen" durchgeführt. In diesen erklärten sie den zahlreichen Käufern, wie sie mit den Vereinen Steuern umgehen können. Es wurde suggeriert, dass mit den Vereinen keine Steuern bezahlt werden müssten, da diese als gemeinnützig galten. Die Einnahmen aus den Verkäufen und Schulungen wurden ebenfalls nicht ordnungsgemäß versteuert.

Bargeld, Luxusuhren und illegale Medikamente gefunden

Anfang November wurden dann nach aufwendigen Ermittlungen sieben Hausdurchsuchungen gleichzeitig in Wien, Graz, Salzburg und Oberösterreich durchgeführt. Bargeldspürhund Seven erschnüffelte dabei fünf in Plastik eingeschweißte Pakete mit jeweils 20.000 Euro. Außerdem wurden zahlreiche Luxusuhren und illegale, muskelaufbauende Medikamente aus China sichergestellt und dem Zoll übergeben.

"Der jüngste Erfolg der Steuerfahndung zeigt einmal mehr, dass wir wachsam und entschlossen gegen Steuerbetrug vorgehen", sagt Finanzminister Gunter Mayr. Gegen die Verdächtigen sowie die Käufer der Vereine wird weiterhin ermittelt.

